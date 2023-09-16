Akdeniz’in ruhu, Asya’nın tarzı

Tarihi Yarımada ve Boğaz manzarasını aynı anda görmeyi sağlayan açık ve geniş teras, Frankie deneyimini bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Mimar Mahmut Anlar ve ekibi tarafından tasarlanan mekanda, daha açık tonlarda bir renk paleti ve malzeme seçimiyle yaz hissi veren dokular kullanılmış. Projeye özgü tasarlanan katmanlı duvar panellerinde ise dikey bahçe ve aynalar yer alıyor. Özellikle bu aynalar, manzaradan bazı kesitlerin hoş yansımalarını yakalıyor.

Yeşilin rahatlatan etkisini yaşatan Frankie terasında, gözlerinizi alamayacağınız manzarayla bütünleşen bir ferahlık mevcut.Müziği, eğlenceyi ve elbette iddialı bir menüyü birlikte sunan Frankie, açılışından bu yana MediterrAsian mutfağıyla gastronomi meraklılarının cezbediyor. Mevsime özel tabakların da eklendiği MediterrAsian menü, ruhunu ve malzemelerini Akdeniz’den, pişirme tekniklerini ve baharatlarını Asya’dan alıyor.

Yerel malzemeleri mevsiminde kullanma konusunda titizlikle çalışan Frankie’nin Hint, Thai, Vietnam, Kore mutfak kültürlerini Akdeniz’in ruhu ile harmanlayan MediterrAsian menüsü, şehrin göz alıcı manzarasıyla daha da etkileyici hale geliyor.

Frankie’nin “MediterrAsian” menüsü adını Akdeniz’in ruhunu yansıtan Asya’nın tarzıyla yorumlanmış lezzetlerden alıyor. Executive Chef Aykut Doğanok imzalı menü Akdeniz bölgesinin sezonunda seçilmiş en taze ürünlerinin Asya’nın gizemli baharatları ve sofistike pişirme teknikleri ile birleşiminden doğan davetkar lezzetlerden oluşuyor.

İlhamını Asya’nın gastronomi kültüründen ve sokak lezzetlerinden alan bu özel menü zengin baharatlarla harmanlanan tabaklarıyla etkileyici bir gastronomik deneyim yaşatıyor. Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğim Franlie’nin terasında Executive Chef Aykut Doğanok imzalı bu kışkırtıcı menüyü deneyimledim.

Frankie’nin MediterrAsian menüsünde beni en fazla etkileyen küçük paylaşımlıklar arasında ilk sıralarda deniz mahsulleri ragu, maydanoz, kuru reyhan ve yosun ile servis edilen “Akya Tataki”, haşlanmış pirinç, bal glaze, sarımsak ve nori susam cipsi ile servis edilen “Çeşme Orkinos Sırt”, karides, ahtapot ve mevsim sebzeleri ile servis edilen “Deniz Mahsullü Siyah Pirinç” ile vongole, ahtapot, karides ve domates sos ile servis edilen “Deniz Mahsullü Spagetti”nin yer aldığını söyleyebilirim.

Deneyimlediğim tadım menüsünde yer alan, cibes, köz soğan, fermente nar ve patates ekmeği ile servis edilen “Kuzu Brisket” ile siyah sarımsak ve miso mayonez ile servis edilen “Tempura Mersin Karides” de oldukça etkileyici bulduğumu bilmenizi istiyorum.

Hem Boğaz’ı hem de Tarihi Yarımada’yı gören bir terasta kendinizi hayal ettiğinizde, o resmin olmazsa olmazı lezzetli tabaklar eşliğinde Frankie’nin MediterrAsian menüsünü denemenizi öneriyorum.

GASTROANTEP KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5 Ağustos’ta Kapadokya’da başlayıp, ardından Trabzon Sümela, Erzurum Palandöken ve Çanakkale Troya ile devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nde sırayı Gaziantep aldı. Bugün başlayan GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 24 Eylül’e kadar devam edecek.

Bugün başlayan GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde sergilerden tiyatro gösterilerine, konserlerden çocuk etkinliklerine, gastronomi etkinliklerinden söyleşilere kadar yüzlerce ücretsiz etkinlik 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek. Gaziantep’te festivale özel oluşturulan Lezzet Sokağı’nda Türkiye’den ve dünyadan ünlü şeflerin katılımıyla atölyeler ve sohbetler düzenleniyor.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde Michelin yıldızlı şefler başta olmak üzere gastronominin önde gelen isimleri yöresel ürünlerle harmanlayacakları yeni tatlarla misafirleri, lezzetli bir yolculuğa çıkaracak. Türk şeflerden Ömür Akkor, Cüneyt Asan, Harun Reşit Dönmez, Eyüp Kemal Sevinç ve kadayıf alanında öne çıkan Ali Usta yine workshoplarda ustalıklarını konuşturarak, misafirlerin damağına dokunacak. Festival boyunca Michelin yıldızlı, yurt dışında adından sıkça söz ettiren yabancı ve Türk şefler ile 15 workshop etkinliği planlanırken, 10’un üzerinde panelle de Gaziantep Gastronomisi, Anadolu Mutfağı ve Sürdürülebilir Gastronomi gibi başlıklar ele alınacak.

Ben de her sene olduğu gibi bu yıl da etkinliklerde yer alıyorum. 17 Eylül Pazar günü saat 17.20-18.00 saatleri arasında moderatörlüğünü üstleneceğim panelin konusu ‘Gaziantep Yemeklerinin Dünyaya Tanıtılmasında Gurmelerin ve Gastronomi Yazarlarının Rolü.’ Bu panelde gastronomi medyasının önde gelen yazarları Faruk Şüyün, Aylin Öney Tan, Orkun Bulut ve Zeynep Kakınç ile birlikte olacağız. Damağımda ve kalbimde her daim ayrıcalıklı bir yere sahip olan Gaziantep’te görüşmek üzere.