Geleneksel lezzet mirasının modern yorumu

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GASTRONOMİ DENEYİMİ

Ege ve Akdeniz’in buluşma noktasındaki Datça Yarımadası’nda yer alan D Maris Bay’in, Michelin Yıldızlı Neolokal’in şefi ve kurucusu Maksut Aşkar’ın zamansız tarifleriyle bir araya getirildiği yeni pop-up restoran deneyimi DIVIA by Maksut Aşkar, 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen özel bir öğle yemeği ile tanıtıldı. Aşkar’ın kurucu şefliğini üstlendiği İstanbul Salt Galata’daki Neolokal’de gerçekleştirilen yemeğe benim de aralarında bulunduğum gastronomi yazarları, basın mensupları, gastronomi alanında çalışmaları olan kanaat önderleri, akademisyenler ve köşe yazarları katıldı.

Eşsiz akşam yemeği alternatif mekânlarına özel yeni bir gastronomi deneyimi olarak tasarlanan DIVIA by Maksut Aşkar, sonsuz maviliğin ve doğayla iç içe yemyeşil çam ormanlarının büyüleyici manzarası eşliğinde, denizden, doğadan ve köklerinden aldığı ilhamla benzersiz bir gastronomi deneyimi vaat ediyor. Başlı başına bir kültür deneyimi olarak kurgulanan DIVIA by Maksut Aşkar, Anadolu’nun mutfak mirasını, geleneklerini ve ritüellerini bulunduğu coğrafyadan aldığı ilham ile dünya lezzetleriyle harmanlayarak rafine bir üslupla misafirlerine sunuyor.

Anadolu’nun köklü mirasından ve geleneklerinden ilham alan DIVIA hem doğaya gösterdiği saygı hem kültürel anlamda sürdürülebilir yöntemlerin kullanıldığı, eşsiz bir akşam yemeği deneyimi olarak dikkat çekiyor. 1 Michelin Yıldızlı & 1 Michelin Green Yıldızlı Neolokal’in şefi ve kurucusu Maksut Aşkar, DIVIA için ekibiyle beraber toprağın ve denizin cömertliğine saygı niteliğinde özel bir menü hazırlamış. Kültürel mirasımıza sahip çıkabilmek ve koruyabilmek, bu mirası gelecek nesillere aktarabilmek için modern teknikler ve yenilikçi bir bakış açısı ile hareket eden Maksut Aşkar’ın hazırladığı menü, Anadolu’nun yüzyıllara dayanan tecrübesi, mevsimsel döngülerin ve yerel ürünlerin etrafında kurgulanmış.

Anadolu mutfağının köklerini oluşturan temeller çerçevesinde şekillenen DIVIA menüsündeki lezzetler Şef Aşkar’ın liderliğinde geleneksel reçetelerden ilham alınarak modern teknikler ile yeniden yorumlanmış. Geleneksel reçetelerin yanı sıra Anadolu’nun pişirme yöntemleri, bölgesel mutfak kültürü ve çağdaş sunumlar Şef Aşkar’ın yalın ama bir o kadar da renkli tabaklarında ahenkle bütünleşiyor. Bereketli Anadolu topraklarından doğan lezzetlerin ve geleneklerin hikâye sentezinden oluşan DIVIA menüsü, her bir aşamasında geçmişten gelen bir detayı ve derin bir tecrübeyi barındıran reçeteleriyle misafirlerini unutulmaz bir gastronomi yolculuğu yaşatacak. Ülkemizin en yaratıcı şeflerinden biri olan Maksut Aşkar ve ekibini tüm kalbimle tebrik ediyorum.

ORTA ASYA VE GÖÇ YOLU DÖNEMİ MUTFAĞI

Anadolu Halk Mutfakları Derneği’nin “Nevin Halıcı ile Yemek Sohbetleri” serisinin ilki olan Orta Asya ve Göç Yolu Dönemi Mutfağı geçtiğimiz hafta Nadir Gastronomi Platformu’nda başladı. Türk Mutfak Kültürü Yemekleri araştırmaları ve kitapları ile tanıdığımız Nevin Halıcı’nın anlatımına Şef Bayram Özrek’in hazırladığı yemekler eşlik ediyor. İçecek olarak bal şerbeti ve kımızın ikram edildiği gecede Orta Asya ve Göç Yolu yemekleri deneyimlendi.

Bu özel sohbet gecesinin açılışında geçmişten geleceğe uzanan derin mutfak kültürümüzle ilgili anlatacak hazine değerinde bilgiler olduğunu söyleyen Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Önder Köse “Kendi kültürümüze sahip çıkmak öncelikli olarak doğru bilgilere ulaşmakla başlar. Kıymetli araştırmacımız Nevin Halıcı’nın keyifli anlatımıyla başlayan mutfak sohbetlerimiz, Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi olarak dört başlık altında incelenerek devam edecek ve aynı zamanda bu dönemlere ait yemekler de deneyimlenecek.” dedi.

Önder Köse, gecenin gelirinin Nevin Halıcı Yemek Kültürü Vakfı Yemek Bilimi öğrencilerine destek olmak üzere kullanılacağını belirterek, bu özel etkinliğin ilkine katılanlara teşekkür ederek, serinin devamındaki buluşmalara gastronomiye ve mutfak kültürümüze ilgi duyan herkesi beklediklerini sözlerine ekledi. Bu sohbet serisini kaçırmamanızı öneriyorum.