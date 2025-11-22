Sangak’tan Siyez’e Taşın Üzerinde Pişen Hayal

İstanbul’un kalbinde, gürültünün bir adım gerisinde, ekşi maya kokusuyla uyanan bir sokak var artık. Molen, Nişantaşı’nın en sakin köşesinde açıldı ama sessizliğiyle değil, ekmeğin sesiyle konuşuyor.

Son Güncelleme:
Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sangak’tan Siyez’e Taşın Üzerinde Pişen Hayal - Resim : 1

Bu ses, taş üzerinde pişen Sangak’ın çıtırtısı değil yalnızca; aynı zamanda emeğin, sadeliğin ve vicdanın sesi.

Molen’e ilk adımımı attığımda, mekânın diliyle karşılaştım.

Ahşap dokular, yumuşak ışıklar, telaşsız bir atmosfer.

Mekânın estetiği, Elahe Yademellatian’ın sanat eğitiminin izlerini taşıyor.

Ama bu estetik, dekoratif bir gösteri değil; yaşanmışlıkla, düşünülmüşlükle örülmüş.

Sangak’tan Siyez’e Taşın Üzerinde Pişen Hayal - Resim : 2

Her detay, bir fikrin, bir hissin uzantısı.

Fırın tezgâhının ardında, ekşi mayanın sabrıyla yoğrulmuş bir hikâye var.

Sajad Huseyininajad’ın çocukluk hayali, pandemi döneminde evde başlayan denemelerle şekillenmiş.

MSA’da aldığı eğitimle profesyonelleşmiş.

Ama Molen, bir eğitimden fazlası.

Bir kültürün, bir inancın, bir direnişin somutlaşmış hali.

Menüdeki her ürün, bir coğrafyanın izini taşıyor.

Kastamonu’dan gelen siyez unu, Ayvalık’tan zeytinyağı, Anadolu’nun farklı bölgelerinden seçilmiş buğdaylar…

Sangak’tan Siyez’e Taşın Üzerinde Pişen Hayal - Resim : 3

Bu seçimler, sadece lezzet değil; bir etik duruş.

“İyi, temiz, adil gıda” söylemi burada bir pazarlama cümlesi değil, üretim pratiği.

Ekşi mayalı ekmekler, siyez katkılı reçeteler, sade tostlar, salatalar, focaccialar…

Her biri, gösterişten uzak ama özenli.

Özellikle Sangak ekmeği, İran kültürünün taş üzerindeki izini İstanbul’a taşıyor.

Lavaş gibi ince ama ekşi mayalı; taşın üzerinde pişen, sabırla beklenen bir ekmek.

Bu sabır, Molen’in ruhunu tanımlıyor.

Sangak’tan Siyez’e Taşın Üzerinde Pişen Hayal - Resim : 4

Molen’de kahvaltı tabağının yanında gelen çılbır, günün ilk saatlerinde sofraya bir Anadolu selamı bırakıyor.

Simit salata, yerel tatların modern bir yorumu.

Sıcak sandviçlerdeki mantar kokoreç, alışılmışın dışında ama tanıdık.

Tiftik, rosto sebze, yer fıstığı soslu tavuk…

Her biri, sade ama karakterli.

İçeride otururken, dışarıdaki şehir akıyor.

Sangak’tan Siyez’e Taşın Üzerinde Pişen Hayal - Resim : 5

Ama Molen’in içinde zaman başka akıyor.

Burada hız yok, acele yok.

Her şeyin bir ritmi var.

Bu ritim, ekşi mayanın ritmi.

Yavaş, sabırlı, dönüştürücü.

Açılış davetinde, gastronomi dünyasından birçok isimle birlikteydim.

Focaccia yapımına katıldım, Anadolu buğdaylarının hikâyesini dinledim.

Sangak’tan Siyez’e Taşın Üzerinde Pişen Hayal - Resim : 6

Ama en çok, Sajad ve Elahe’nin gözlerindeki ışığı gördüm.

Bu ışık, bir hayalin gerçekleşme anıydı.

On beş yıllık turizm deneyimlerinin ardından, kendi yolculuklarına bir fırınla yön vermişler.

Bu yön, sadece ticari değil; kültürel, duygusal, etik bir yön.

Molen bir fırın-kafe olmanın ötesinde, bir anlatı mekânı.

Her tabakta bir hikâye, her ekmekte bir coğrafya, her detayda bir niyet var.

Bu niyet, İstanbul’un gastronomi haritasına yeni bir soluk getiriyor.

Ama bu soluk, yüksek sesli değil.

Sessiz, derin, kalıcı.

Buradan çıkarken, cebimde bir ekmek değil; bir fikir taşıyordum.

Emeğin, sadeliğin, yerelliğin yeniden tanımlandığı bir fikir.

Molen, bu fikrin somut hali.

Ve belki de en çok ihtiyacımız olan şey, bu tür somutluklar.

Son Güncelleme:

Reha Tartıcı Arşivi

Bu Tersanede Gemi Değil, Gastronomide Anlam Arayışını Yansıtan Tabaklar Üretiliyor! 16 Kasım 2025
Aşk Acısı ve Pancarın Sükûneti 15 Kasım 2025
Her Tabakta Bin Yıllık Hikâye Var 09 Kasım 2025
Anadolu Yakası'nda Üç Farklı Pizza Hikâyesi 08 Kasım 2025
Bir Şefin Hayalleri, Ruhu Besleyen Lezzetlerin Temelidir 02 Kasım 2025
İtalya'nın Gastronomik Belleğinden Şile'ye Uzanan Bir Lezzet Hikayesi 01 Kasım 2025
Reha Tartıcı Tüm Yazıları
Yazarlar
Seyhan Avşar
Seyhan Avşar Seyhan Avşar Sordu, Emre Belözoğlu Yanıtladı: ‘Emre Bizi Yaktın’ Diyorlar…’
Mete Yolaş
Mete Yolaş Gıda Güvenliği Krizinden Çıkış Yolu: Neden Acil Bir Gıda Kurultayı Şart?
Neşe Doster
Neşe Doster Her Kademedeki Okullarıma ve Öğretmenlerime Duyduğum Özlem...
Hatice Turhan
Hatice Turhan Bir Aile Yok Oldu, Bir Dünya Yok Oluyor
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Sosis, Kola ve Cips: Azı Karar Değil, Azı da Zarar!
ÇOK OKUNANLAR
La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak
Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada
Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu
Gram, Çeyrek, Tam, Ata... Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede Gram, Çeyrek, Tam, Ata.. Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede
ABB Harcamaları Mercek Altında! Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu Hakkında Soruşturma İzni Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü İçin Soruşturma İzni