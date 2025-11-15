Aşk Acısı ve Pancarın Sükûneti

Beylikdüzü’nde bir akşam, İstanbul’un telaşından uzak ama onunla kültürel bağını koparmamış bir mekânda, Şivekar’da buldum kendimi.

Son Güncelleme:
Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsmiyle başlıyor merak: “Şivekar”

Farsça kökenli; güzellik sunan, süsleyen anlamına geliyor.

Bu isim, mekânın estetik anlayışını ve mutfak vizyonunu özetliyor aslında.

Modern çizgilerle tasarlanmış masalar, dumansız ve kokusuz ekolojik mangal sistemleriyle tamamlanmış.

Aşk Acısı ve Pancarın Sükûneti - Resim : 1

Bu detay, sadece teknik bir yenilik değil; aynı zamanda sürdürülebilirlik ve duyusal konfor adına sessiz bir gastronomik direniş.

Mekânın sahibi Ömür Temel’in vizyonu burada belirginleşiyor.

Etin seçimi, pişirme yöntemi ve sunum biçimi; hepsi misafirin deneyimini özgürleştiren bir anlayışla şekillenmiş.

Dilersen kasap reyonundan seçtiğin eti kendi mangalında pişiriyorsun, dilersen açık mutfakta şefin ellerine teslim ediyorsun.

Bu özgürlük, yemekle kurulan bağın kişiselleşmesini sağlıyor.

O akşam, uzun yıllardır tanıdığım İstanbul’un başarılı işletme müdürü Erkan Adar’ın davetiyle Şivekar’a adım attım.

Menüdeki çeşitlilik ilk bakışta etkileyici.

Aşk Acısı ve Pancarın Sükûneti - Resim : 2

Ama üç lezzet var ki, hâlâ tadı damağımda: Şivekar Simit, Aşk Acısı ve Pancar Tatlısı.

Şivekar Simit, içli köfte harcının yeniden yorumlanmış haliyle, simit hamurunun içine gizlenmiş bir sürpriz gibi.

Dana kıyma, kuş üzümü ve dolmalık fıstıkla hazırlanan iç harç, pekmez ve susamla kaplanmış hamurun içinde derin yağda kızartılıyor.

Aşk Acısı ve Pancarın Sükûneti - Resim : 3

Karamelize soğan ve kremalı kestane mantarı yatağında servis edilen bu tabak, Anadolu’nun sokak lezzetleriyle fine dining arasında kurulan bir köprü gibi.

Aşk Acısı, adını hak eden bir tat kompozisyonu.

Kuru domates, fıstık içi ve cevizle başlayan tatlılık; kuş üzümü, kayısı ve incirle derinleşiyor.

Son dokunuş ise kurutulmuş acı kale biberiyle geliyor.

Aşk Acısı ve Pancarın Sükûneti - Resim : 4

Her lokma, aşkın karmaşasını hatırlatıyor.

Tatlı, acı ve tarifsiz dokunuşlar…

Her misafirde başka bir duyguyu tetikleyen bir tabak.

Pancar Tatlısı ise sade ama etkileyici.

Şeker ve toprak tadı dengesi gözetilerek tatlandırılmış ince pancar dilimleri, kaymak ve taze nane ile servis ediliyor.

Aşk Acısı ve Pancarın Sükûneti - Resim : 5

Bu tabak, doğanın sadeliğini ve rafine tatların gücünü bir araya getiriyor.

Menüde yer alan diğer lezzetler de dikkat çekici.

Örneğin, Lokum Sarma ve Kuzu Taç Pirzola, etin dokusuna ve pişirme tekniğine gösterilen özenin somut örnekleri.

Şef Erbil Çağlar ve ekibinin mutfaktaki titizliği, her tabakta hissediliyor.

Aşk Acısı ve Pancarın Sükûneti - Resim : 6

Özellikle etin mühürlenme süreci, kullanılan baharatlar ve garnitür seçimleri, mutfak ekibinin teknik bilgiyle duyusal sezgiyi nasıl harmanladığını gösteriyor.

Şivekar’ın mangal sistemi, klasik mangal deneyimini yeniden tanımlıyor.

Dumansız ve kokusuz oluşu, mekânın estetik bütünlüğünü bozmadan etin pişme sürecine eşlik ediyor.

Bu sistem hem çevre dostu hem de kullanıcı odaklı.

Ömür Temel’in bu teknolojiyi mekâna entegre etmesi, gastronomide yenilikçi ama köklerine sadık bir yaklaşımın göstergesi.

Şivekar’da geçirilen akşam, sadece bir yemek deneyimi değil; aynı zamanda kültürel bir keşifti.

Menüdeki her tabak, geçmişle bugünü buluşturan bir anlatı sunuyor.

Şefin dokunuşu, mekânın estetiği ve misafirle kurulan bağ; hepsi bir araya geldiğinde hafızada yer eden bir akşam ortaya çıkıyor.

Şivekar, sadece bir restoran değil; İstanbul’un gastronomik hafızasında kendine özgü yer edinmiş bir anlatı mekânı.

Etiketler
Gastronomi yemek
Son Güncelleme:

Reha Tartıcı Arşivi

Her Tabakta Bin Yıllık Hikâye Var 09 Kasım 2025
Anadolu Yakası'nda Üç Farklı Pizza Hikâyesi 08 Kasım 2025
Bir Şefin Hayalleri, Ruhu Besleyen Lezzetlerin Temelidir 02 Kasım 2025
İtalya'nın Gastronomik Belleğinden Şile'ye Uzanan Bir Lezzet Hikayesi 01 Kasım 2025
Akdeniz'den Asya'ya Tabaklarda Yaşanan Yolculuk 26 Ekim 2025
Estetik ve Duyusal Kış Sofrası 25 Ekim 2025
Reha Tartıcı Tüm Yazıları
Yazarlar
Hatice Turhan
Hatice Turhan Abacı Gitti ve Bir Devir Bitti
Neşe Doster
Neşe Doster Atatürk ve Cumhuriyet Niçin Vazgeçilmezimizdir…
Mete Yolaş
Mete Yolaş Gıdadaki Fahiş Fiyatın Sorumlusu Kim?
Seyhan Avşar
Seyhan Avşar Adliyede Olağan Dışı Bir Gün - Tarihe Tanıklık
Sabri Arpaç
Sabri Arpaç Torba Yasa ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Değişiklikleri...
ÇOK OKUNANLAR
Çalışanına Vahşice Saldıran Bahadır Ünlü Tutuklandı! Çalışanına Vahşice Saldıran Bahadır Ünlü Tutuklandı!
Galatasaray, Icardi'yle Yolları Ayırıyor mu? Karar Çıktı Aslan, Icardi'yle Yolları Ayırıyor mu? Karar Çıktı
Eski Sayaçlar Tek Tek Sökülecek! Milyonlarca Abone İçin Tarih Verildi! Kaçırana 10 Bin TL Para Cezası Kesilecek Eski Sayaçlar Tek Tek Sökülecek! Milyonlarca Abone İçin Tarih Verildi! Kaçırana Para Cezası
İstanbul'da Zehirlenme Faciası! İki Çocuğun Ardından Anne de Öldü, İki Kardeşin Otopsi Sonucu Çıktı Midye ve Kumpir Faciasında 4 Gözaltı! İşte Son Görüntüleri...
Muazzez Abacı’nın Serveti Dudak Uçuklattı! Tek Mirasçısı Ortaya Çıktı Muazzez Abacı’nın Serveti Dudak Uçuklattı! Tek Mirasçısı Ortaya Çıktı