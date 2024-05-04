Geleneksel ile modern lezzetlerin dansı

SUADİYE’NİN SİYAH İNCİSİ

Nadir ve değerli bir mücevher olan siyah inci, doğanın nadir ve muhteşem bir armağanıdır. Derin sularda, göz alıcı bir zarafetle gizlenmiş olan bu mücevher, yıllar boyunca insanların hayal gücünü ve ilgisini çekmiştir. Noir Suadiye’de yaza merhaba demeye hazırlanan Bağdat Caddesi’nde adeta bir siyah inci gibi ışıltısı ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerinde topluyor.

Beymen Suadiye’nin girişine yüzünüzü döndüğünüz zaman sol taraf bir brasserie, sağ taraf ise patisserie konseptinde. Suadiye’ye kazandırdıkları Rotisserie Noir’ın ardından hayata geçirdikleri Noir Suadiye ile mesleğe olan aşklarını tam bir ustalığa dönüştüren Oğuz ve Miray Emeç çiftini sahip oldukları vizyon ve yarattıkları lezzetler için tüm kalbimle kutluyorum.

Noir Suadiye farklı ve kaliteli kahvaltısıyla olduğu kadar pastane ürünleriyle de dikkat çekiyor. Modern lezzetlerin Noir Suadiye şeflerinin dokunuşlarıyla şekillendiği kahvaltının öne çıkan ürünleri ise benim için “anne eli değmiş gibi” şeklinde yorumlayacağım hamur işleri oldu. Özellikle tahinli açmanın beni benden aldığını söylemeliyim.

Yerinden getirilen özel malzemeler ve farklı fermantasyon teknikleri kullanılarak yapılan ekmek çeşitleri, tereyağlı açmalar, mahlep ve dil peynirli poğaçalar Noir Suadiye kahvaltısını farklı ve özel kılan tatlar. Adından övgüyle bahsettiren Noir Suadiye’nin Fine Dining restoranı ile ilgili yorumlarımı başka bir yazıya bırakıyor yolu Bağdat Caddesi’ne düşenlere uğramadan geçmemelerini tavsiye ediyorum.

GALATA’NIN EN LEZZETLİ TERASI

İstanbul'un tarihi ve bohem atmosferiyle ünlü Galata bölgesinde bulunan Göçmen Artisan Bakery, yaz sezonunu kapılarını yeni açtığı terasıyla karşılıyor. Boğaz Köprüsü'nden Haliç’e kadar uzanan nefes kesen manzarasıyla, Galata Kulesi'ne adeta dokunabileceğiniz kadar yakın olan mekan, eşsiz lezzetlerini tarihi bir dokuda misafirleriyle buluşturuyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren misafirlerini ağırlayan Göçmen Artisan Bakery güne eşsiz manzaranın lezzetlendirdiği enfes bir kahvaltı ile başlama imkanı sunuyor. Kahvaltıda Göçmen böreği, organik yumurta ile hazırlanan çeşitli omletler, taze kruvasanlar, granolalar, ekmek üstü lezzetler ve özenle hazırlanmış sandviçler menüde yer alıyor.

Göçmen Artisan Bakery’nin yeni terası muhteşem manzarasıyla sadece kahvaltı için değil, aynı zamanda kahve ve çay keyfi için de mükemmel bir alternatif sunuyor. Boğazdan Haliç’e kadar uzanan bu benzersiz manzarayı izlerken, İstanbul'un mistik havasını soluyarak taze demlenmiş çayınızın ya da mis gibi kokan kahvenizin tadını çıkarmanızı öneriyorum.

6. GASTRONOMİ TRENDLERİ BULUŞMASI ‘TOQUE’LU YILDIZLAR’ TEMASIYLA DÜZENLENDİ

Fransız Sarayı’nda 6. Gastronomi Trendleri Buluşması 2024 “Toque’lu Yıldızlar” başlığı altında düzenlendi. Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu Istanbul tarafından gerçekleşen organizasyonda Le Cordon Bleu’nün şefleri, mezunları ve sektörün kanaat önderleri bir araya geldi. Her sene farklı bir trend teması ile düzenlenen Gastronomi Trendleri Buluşması’nın bu sene 6’ncısı Fransız Sarayı’nda gerçekleşti. ‘Toque’lu Yıldızlar’ temasında düzenlenen etkinlikte, açılış konuşmalarını Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, Gault & Millau Türkiye Temsilcisi ve Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen ve Le Cordon Bleu İstanbul İstanbul Teknik Direktörü Erich Ruppen yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra Frankie Restoran Mutfak Şefi Aykut Doğanok, The Marmara Bodrum & Tuti Restoran Yönetici Şefi Hakan Süre, İnari Omakase Restoran Kurucusu Aycan Akdağ, TURK Fatih Tutak Bölüm Şefi Mahmut Can Kızılbay ve Neolokal Restoran Şefi Egem Aras konuşmalar gerçekleştirdi. Ayrıca etkinlik boyunca Le Cordon Bleu Sertifika Programı öğrencilerinin geliştirdikleri reçeteler katılımcılara sunuldu.