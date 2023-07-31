Sözü Rasmus'a bırakıyorum

Sport Republic'in ortağı ve bu şirketin profesyonel futbol yarışma haklarınının yüzde 70 hissesini elinde bulunduran Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, camiada geçtiğimiz ay bir yılını ve tabii TFF 1'de bir sezonunu geride bıraktı. Artık Türk futbolunu daha yakından tanıyan Rasmus, takımını İtalya'daki kampta ziyaret etti ve burada kulübün mobil uygulamasından yayına verilen takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rasmus ile camiadaki ilk günlerinde tanıştık, iki toplantıda birlikte olduk ve zaman zaman da İzmir'e geldiğinde maçlardan sonra ayaküstü konuştuk. Onu son derece sempatik bulduğumu belirtmeliyim. Futbola aşık ve Danimarkalı olmasına karşın "Alman disiplini" sahibi. Planlı ve sistemli çalışmadan ve adım adım hedeflere ulaşmadan yana. Öyle sanıyor ve umuyorum ki hedefi bu sezon play-off'a bile düşünmeden direk Süper Lig’e çıkmak. Zaten henüz hazırlık döneminde Diouf'un da içinde olduğu transferi aşağı yukarı tamamlaması bunun göstergesi.

Burada sözü Rasmus'a bırakıyor ve kulübün mobil uygulamasında yer alan değerlendirmesinin ana noktalarını aktarıyorum:

ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK, GELİŞİMİMİZDEN MEMNUNUM

"Bazı hatalar yaptığımızı düşünüyorum. Bence çok şey öğrendik. Doğru yaptığımız bazı şeyler de var. Ancak stratejimiz sadece gidip bir sürü oyuncu alıp, onlara 'oynayın demek' değildi. Bir organizasyon, bir kültür, doğru süreçler inşa etmek istedik ve bunları elde ettikten sonra istikrarlı bir şeye yatırım yapmak istedik ve sonra sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yaptık. Yeni yıldan sonra bazı değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Kulüp ve takım olarak gelişimimizden çok memnunum.

Yaptığımız her şeyde iyi bir ruh ve iyi bir yoğunluk var ve bu bana gelecek sezon için iyimserlik veriyor. Geçen sezondan daha iyi olacağız."

BU YAZ KAZANDIRDIĞIMIZ BAZI OYUNCULAR FARK YARATACAK

"Sport Republic bünyesinde dünyanın her yerini tarayan, çok sayıda bağlantısı olan ve farklı pazarlardaki oyuncular hakkında geniş bilgiye sahip olan 15 gözlemcimiz bulunuyor. Açıkçası Türkiye'de 1. Lig'de biraz kısıtlıyız çünkü sahada ve kadroda sadece belirli sayıda yabancı oyuncu bulundurabiliyoruz. Gerçekten de Göztepe'ye fayda sağlayan büyük bir ağa sahibiz ve umarım taraftarlar, bu yaz kulübe kazandırmayı başardığımız bazı oyuncuların büyük fark yaratacağını görebilirler ve eminim ki bu avantaj, gelecekte Göztepe için daha da büyüyecek."

GÖZTEPE KALBİME YAKIN BİR YERDE

"Göztepe'deki ilk yılımda Göztepe gerçekten kalbime yakın bir yer haline geldi çünkü İzmir'e gelmeyi seviyorum, kulübü seviyorum, kulübün ilgisini ve tutkusunu seviyorum. Taraftarlar, oyuncuların Göztepe'ye gelmek istemesinin nedenlerinden biri. Sadece boş bir stadyum değil, gerçek bir ruhu ve gerçek bir tutkusu var ve bu oyuncular için bir şey ifade ediyor. Bu nedenle geçen sezonki büyük destekleri ve sabırları için herkese teşekkür etmek istiyorum ve umarım taraftarlar bizimle kalır ve projeye bizim kadar inanırlar. Bu yüzden herkesi İzmir'de, stadyumda, gelişmeye devam edeceğimizi ve sonunda hedefimize ulaşacağımızı umduğum gerçekten heyecan verici bir sezonda tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum."

×××

Not: Yazılarımla ilk defa Gerçek Gündem'de tanışan okurlar umarım futbol ve İzmir futbolu ile ilgili yazılarımı yadırgamıyor. Evet, iç ve dış politika, yakın siyasi tarih, siyasi partiler asıl alanım ama güzel oyun futbol ve tiyatro gibi tutkuları da sürdürmeden edemiyor, yazıya döküyorum. 2011'de Merdan Yanardağ Yurt'a start verdiğinde de futbolun ekonomi politiğini ve BJK'yı yazmıştım bir buçuk yıl.