Olmaz ki, kapı böyle çarpılmaz ki...

Önceki gece yarısından sonra CHP'nin 209 belediye başkan adayı daha açıklandı. 500'ün üzerinde adayın açıklanması bir dahaki ve hatta bir kısmı daha da sonraki PM toplantısına kaldı. Açıklanmayan yerler arasında İzmir Büyükşehir ile önceden açıklanan ilçeler dışındaki ilçeler, İstanbul'daki geri kalan ilçeler ile örneğin Ankara'nın Çankaya'sı da var.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün veda ettiği ve aday adayı olmadığı için burada herşey kolay oldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir adayı olarak açıklandı. Sancılı geçen Antalya görüşmelerinde oylamaya gidildi ve Muhittin Böcek PM'de 32 oyla adaylaştı. Eskişehir'de işler tatlıya bağlandı, Özel, Yılmaz Hoca'yı Eskişehir'de onore etti. Tekirdağ ve Hatay'ın MYK'da yeniden ele alınacağı kulislere yansıdı.

İZMİR'İN DURUMU

Yazının başlığına ilişkin asıl mevzuyu sona bırakıp çok merak edilen İzmir ile ilgili duruma değineyim önce. Gerçek Gündem'de geçen hafta kaleme aldığım yazıda İzmir ve ilçelerinin en son açıklanacağını ve 29'undan önce de açıklanmayacağının altını çizmiştim. Nitekim İzmir 29 Ocak-2 Şubat arasında belirlenecek gözüküyor. Önceki günkü MYK'da İzmir ile Çankaya ve Bakırköy, Kadıköy gibi bazı İstanbul ilçelerinin bir sonraki MYK'da ve PM'de ele alınacağı anlaşıldı. İzmir Büyükşehir için adı geçen Filiz Sengel Ceritoğlu'nun Selçuk ve Büyükşehir denkleminden çıktığı da CHP-MP görüşmesi sırasında açığa çıktı. Buna göre Ceritoğlu'nun Konak veya Karşıyaka'da değerlendirilmesinin söz konusu olduğu kulislerde konuşuluyor. Böylece mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in adaylaşma şansının da arttığını belirtmek mümkün. Soyer'in şansını artıran bir başka faktör de son bir ayda adeta bir seçim kampanyası havasındaki mitingvari açılışlar ve çeşitli programlar, kendisine yapılan destek ziyaretleri. Güçlü isimlerden Abdül Batur'un Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmaması durumunda Konak'ta da uzun süredir devam eden bir dönemlik adaylar dönemine bir isim daha eklenmiş olacak.

CHP KÜLTÜRÜ; ATAŞEHİR VE MALTEPE ÖRNEĞİ

Şimdi yazının başlığıyla gönderme yaptığım Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin tavrına gelebilirim. İlgezdi, dördüncü dönem için aday gösterilmeyeceği bilgisine ulaşınca resmi açıklamayı da beklemeden × platformundaki bir paylaşımıyla CHP'den istifa ettiğini deklare etti. Gerekçesi ise CHP'nin ilçe başkanlığını, il sekreterliğini, üç dönem belediye başkanlığını yapmış birisi için çok kötüydü! Neymiş?.. CHP'de Kılıçdaroğlu taraftarları, Aleviler ve Kürtler tasfiye ediliyormuş!.. Son derece yanlış, son derece partide fay hattı oluşturmaya dönük bir talihsiz yaklaşım. Gerçek de değil... Bunları belirtmek bile çok sıkıcı ama İlgezdi'nin hezeyanını ortaya koymak için başka çare yok; kendisinin yerine aday gösterilen kişi de hem memleketlisi hem aynı inanç kesiminden. Ayrıca önceki gün açıklanan adaylar arasında Aleviler de var, Kürt bir sima da var. Bundan önce açıklanan İstanbul adayları arasında da vardı, bir dahaki sefere açıklanacaklar arasında da olacak. İlgezdi, örneğin Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmesini nasıl açıklayacak?

İlgezdi, örneğin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç gibi yapabilir ve partisine teşekkür edebilirdi iki dönem belediye başkanlığına layık görüldüğü için. Kılıç, şimdi Maltepe'nin yeni adayı Esin Köymen'e de azami destek verecektir. Dahası var; eğri oturup doğru konuşalım; Battal İlgezdi'nin eşi de üç dönemdir milletvekili. Gamze Akkuş İlgezdi, umarım eşiyle konuşur ve açıklamasından dolayı özür dilemesini, istifasını geri almasını ve kendisiyle birlikte açıklanan CHP'nin adayını desteklemesini sağlar. CHP'de büyük bir ayrıcalıkla iki eş olarak eş zamanlı görev almak ancak ve ancak partiye kocaman bir teşekkürü gerektirir. Aklı selim budur. Olmaz, böyle kapı çarpılarak çıkılmaz. 40 yıllık CHP'liler böyle yapmaz.