Sport Republic'in İzmir resitali 

Dün akşam İzmir'de Göztepe ile Southampton FC arasında ilginç bir futbol maçı oynandı. Maçın özelliği, her iki takımın da çoğunluk hisselerinin Sport Republic'te olmasıydı.

Göztepe malum, iki sezon önce Süper Lig’den düşmüştü ve geçen sezon TFF 1'de Play-off'a çıkmış ancak ilk turda elenmişti. Southampton ise geçen sezon İngiltere'de Premier Lig'den düştü ve bu sezon Championchip'te mücadele edecek.

Doğrusu statta izleyeceğim karşılaşmayı olmadık bir sağlık sorunu yüzünden aşırı sıcak da olunca ve gidiş-dönüş 125 km de yol yapmak gerekince televizyondan izlemekle yetindim. Maç Güzelyalı'da, Göztepe Gürsel Aksel'de oynansa her şeye karşın statta olurdum. Çimlerin yetişmemesi nedeniyle maç son anda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na alındı. Oysa çimlerin durumu belliydi, karmaşaya yol açan değişikliğe hiç gerek yoktu. Önceden Bornova için biletler satılabilirdi. Ayrıca 15 Temmuz gibi bir günde törenlerle aynı saatlerde hem de maç programı iyi olmadı. Aşırı sıcak da cabası... Keşke bu hazırlık ve dostluk maçı İtalya kampı sonrasında lig başlamadan yapılsaydı.

KALE VE DEFANSTA ÜÇ YENİ İSİM

Maç Sport Republic'in iki takımının bir resitali havasındaydı. İngiliz taraftarlar da bir ölçüde de olsa tribünde yerini almıştı. İki takım da bu dostluk ve hazırlık maçında neredeyse bütün oyuncularını denedi. Göztepe, ilk ve ikinci 45 dakikada iki ayrı takım sürdü sahaya. İlk 11'de geçen sezondan 7 oyuncu sahaya çıkarken yeniler ise kaleci Lis, sağbek Ogün, sağ stoper Tarkan ve sol stoper Ali idi. Lis, Süper Lig’de Altay'da forma giydi ve geçen sezon Southampton'a transfer oldu. Bu sezon ise Göztepe'ye kiralık geldi. Arda'nın geçen sezonun son haftalarında yaptığı üst üste hatalar bu transferde etkili oldu. Dino'nun yerine Kasımpaşa'dan Tarkan geldi. Bu oyuncunun Bundesliga deneyimi de var. Tarık gidince de yerine Keçiörengücü'nün sağbeki Ogün geldi. Ali, Altınordu'da solbek oynuyordu. Anlaşılan iki iyi solbekin zaten olduğu takımda yerine göre ceza-sakatlık vb. durumlarda kah sol stoperde kah solbekte yedek olarak göreceğiz bu oyuncuyu. Çünkü sol stoperde Emir var. Üçlü defansın belkemiği ise Atınç.

FORVET HATTI YETERSİZ, ORTA ALAN İYİ

Geçen sezonu 8 gol 2 asist ile tamamlayan kaptan Yasin bu sezon takımda yok. Kvasina, bildiğimiz Kvasina! Bal yapmayan arı. Dünkü maçtaki görünümü de geçen yılla aynıydı. Bu mevkide kiralıktan dönen Ege ile Rizespor'dan gelen Kubilay da var. Ancak Göztepe camiasının ve tribünün beklediği, geçmişte olduğu gibi, leblebi gibi golleri sıralayabilecek Umut Nayır gibi, Adis Jahoviç gibi bir santrfor. Kubilay bunu yapabilir mi, sanmıyorum. İnşallah bendeniz mahcup olurum. Forvet hattında kanatlarda Mamah'tan bu sezon daha çok katkı gelecek diye ümit ediyorum. Ngalina'nın güçlenmesi, hızlanması şart. Umarım teknik heyet bu oyuncunun sözünü ettiğim eksiğini kısa zamanda giderir.

Orta alan Palmer, Yalçın ve Traore'ye bakıyor. Ancak bu alana dördüncü bir güçlü isim daha gerekiyor. Bunun sakatlığı var, kart cezası var... Tijaniç kalırsa o dördüncüye gerek yok. Ne var ki yüksek maliyeti nedeniyle bu oyuncunun satışı ya da kiralanması gündemde gözüküyor.

KLAS BİR SANTRFOR VE FORVET ARKASI ŞART

Evet, Göztepe'nin kamp dönemi bitmeden klas bir merkez forvet ile bir forvet arkasına takviye yapması geçen sezonun gol kısırlığını aşmak için zorunlu. Takım 22 Temmuz’a kadar Urla'da çalışıp o tarihte İtalya'daki kampa geçecek ve burada da em az iki hazırlık maçı oynayacak. Bu süre zarfında takımda düşünülmeyen oyuncular da gönderilecek veya kiralanacak.

GÖZ GÖZ'DE BU SEZON DA ÜÇLÜ DEFANS KURGUSU

Göztepe teknik heyeti takımı bu sezon da üçlü defans kurgusuyla ve kontratak oynatacak. Southampton karşısında bunu görmüş olduk. Bu sistemde çıkarken top kaptırmamak önemli. Az sayıda yakalanan fırsatlarda da son vuruş kalitesi çalışmak şart. Unutmadan; yeni transferlerden dün ikinci yarıda izlediğimiz İbrahimo Sory Diallo tam da Göz Göz'ün sisteminin adamı gibi. Ona bundan sonra kısaca "İbo" diyeceğim. İbo, geçen sezon Senegal süper liginde oynayan ve sezonu ikinci olarak tamamlayan takımda forma giymiş. Son iki lig maçında da 3 gol kaydetmiş. Dünkü maçta iyi izlenimler bıraktı. Güzel de bir pozisyona girdi ama vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

SARI KIRMIZILI CAMİA 100. YILDA SÜPER LİG’DE OLMAK İSTİYOR

Göztepe camiası ve taraftarı bu sezon takımı mutlaka Play-off'tan da değil, ilk ikiden Süper Lig’de görmek istiyor. Çünkü bir sezon sonra Göz Göz 100. yılını Süper Lig’de kutlamak istiyor. İşte sözünü ettiğim güçlü bir merkez forvet ve forvet arkası (10 numara) bu yüzden çok önemli. Yönetimin "böyle başlayalım da ara transferde bakarız" tavrı yanlış olur. Benden söylemesi.