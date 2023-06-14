Göz Göz: Dalyaya iki var

Göz Göz'ün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilk olarak sabah 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Gazi Heykeli önünde bir araya gelen Göztepeli yöneticiler ve her branştan amatör sporcular Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gazi Heykeli'ne çelenk bıraktı.

Profesyonel futbolu devreden Mehmet Sepil'in YK Üyesi olarak başında olduğu Göztepe'nin amatör branşları Üç Büyükler olarak anılan İstanbul kulüplerini de geride bırakmış durumda. Göztepeli amatör branş sporcularının birçok uluslararası derecesi de bulunuyor.

Göz Göz Mağazaları 14 Haziran-98. Kuruluş Yıldönümüne özgü dört ayrı tişörtü taraftarların beğenisine sundu. Göztepe Spor Kulübü de sosyal medya hesaplarından "Şanlı Şerefli Göztepe 98 Yaşında! paylaşımını yaptı.

Akşam da Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda yönetici ve sporcuların katılımıyla ses ve ışık gösterileri yapılacak. Saat 22.00'yi gösterdiğinde ise "saygı, sevgi ve bağlılıkla" belgisiyle hareket eden taraftarlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca oluşturduğu zincirde "meşale şov" ile İç Körfez'in güney kıyılarını Karataş'tan Üçkuyular'a kadar adeta yakacak.

Sahildeki kutlamalara 100 bini aşkın taraftarın katılması bekleniyor. Bendeniz de orada olacağım ve zincire Göztepe tişörtüyle katılacağım. Göztepe'nin 14 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıktığı ve altıncı olduğu ilk sezonun ardından meşale şova 150 bini aşkın taraftar katılmıştı.

FUTBOLDA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Türkiye'de ulusal düzeyde profesyonel ligin başladığı 1959'dan itibaren 19 sene aralıksız olarak İzmir'i bugünkü Süper Lig'de temsil eden sarı kırmızılı Göztepe'nin Türkiye Kupası'nda ve bölgesel lig döneminde şampiyonlukları var.

EFSANE GÖZTEPE

Teknik direktör Adnan Süvari döneminde önemli başarılara imza atan ve "Efsane Göztepe" olarak anılan kadro 1968-1969 sezonunda Türkiye'yi temsil ettiği Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda (bugünkü Avrupa Ligi) yarı finale kadar çıkma başarısı gösterdi ve Avrupa'da derece yapan ilk Türk futbol takımı oldu. Göztepe'nin o dönemki kadrosu futbolseverler tarafından hala ezbere bilinir. O kadrodan kaleci Ali Artuner aynı zamanda Ege'den ilk A Milli Takım kaptanı olan isimdir. "Buldozer" Fevzi (Zemzem) gol kralı olmuştur. "Koca Kaptan" Gürsel Aksel'in adı şimdi kulübün stadında ve önündeki bulvar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi-İZDENİZ'in işlettiği şehir hatlarının bir gemisinde yaşıyor. Efsane Göztepe'nin Buldozer Fevzi'si, Bombacı Halil'i (Kiraz), İngiliz Nevzat'ı (Güzelırmak) ve Ertan'ı (Öznur) yaşamını son üç yılda kaybetti ardısıra. Hepsi de Göztepe Gürsel Aksel’de pandemi ve rahatsızlıkları nedeniyle maç izleyemedi ama aziz naaşları dini tören öncesinde stada getirilerek son yolculuklarına buradan çıktı hayatta olan takım arkadaşlarının eşliğinde. Yaşamını yitiren dört efsanenin hepsiyle birlikte Göztepe'nin Son Dört Sezonu kitabımın Göz Göz Mağazası'ndaki tanıtımında birlikteydik. Unutulmaz bir anıdır. Başkan Sepil ve yönetim ile teknik kadro ile futbol takımını temsilen futbolcuların da olduğu güzel bir ortamdı.

GÖZTEPE ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ İÇİN ÜMİTLİ

Göztepe, futbolda uzun yıllar süren şaşaalı döneminin ardından alt liglere hatta amatöre kadar düştü. Fakat bu nasıl bir sevdaysa taraftarı hiç terk etmedi takımı. Sonra yeniden 3. ve 2. Lig'e kadar geldi. Güzelyalı doğumlu, evleri kulüp binasına komşu iş insanı ODTÜ'lü yüksek mühendis Mehmet Sepil kulübü devraldı, 2. Lig'den 1. Lig'e, ikinci sezonda ise Süper Lig’e çıkardı. Sepil ile üst üste 5 sezon Süper Lig’de mücadele eden ve İzmir'i temsil eden Göztepe beşinci sezonda küme düştü. Sepil’in kulübe çok önemli katkılarından ikisi de stadın kazandırılması ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin çağdaş ölçülerde tamamlanarak yedi yıldız hale getirilmesi.

Futbolda yoluna Spor Toto 1. Lig'de devam eden ve profesyonel futbol yarışma hakkını yüzde 70 hisse devri ile Sepil’in Sports Republic'e devrettiği Göztepe, geride kalan sezonda play-off'a yükselme başarısı gösterdi ancak ilk turda elendi, taraftarın Süper Lig beklentisini önünüzdeki sezona erteledi. Amatör branşlar ise Sepil’in yönetiminde hissedilir bir atak içinde.

Göztepe'nin beklentisi iki yıl sonra dalya derken futbolda geciken Torbalı Göztepe Futbol Akademisi'nin kurulması ve A futbol takımının yeniden ve iddialı olarak Avrupa hedefiyle Süper Lig’de yarışması.

98. YIL KUTLU OLSUN

Göztepe'nin 98. yılını bir taraftar-yazar olarak kutluyorum. Neredeyse Fehim'in orada ve semtte her gün beraber olduğumuz, Göztepe Gürsel Aksel’deki maçları beraber izlediğimiz Efsane Göztepe'nin yaşayan isimleri İsmail'i, Fuji Mehmet'i, Cenap, Cudi'yi , şimdi Göztepe Müze Müdürü olan Ali Artuner'in kardeşi Adil'i; bir çırpıda aklıma gelmeyen isimleri saygı ve sevgiyle kucaklıyorum.