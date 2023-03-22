Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayları artık belli. Şimdi sıra milletvekili listelerinde. Milletvekili listeleri şimdi çok önemli çünkü genel milletvekili seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi eş zamanlı ve ikisinin oy pusulasını içeren zarflar iki ayrı sandığa da olsa beraber atılacak. Yani, milletvekili listelerine bakacak olan seçmenin oyu belki de cumhurbaşkanlığı seçimini de etkileyecek. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı seçiminde iddialı olan ve kazanmaya yakın olan Millet İttifakı’nın doğru simülasyonlarla hangi illerde ortak adayla ve hangi parti logosu altında milletvekili seçiminde yarışacağını belirlemesi büyük önem taşıyor. Sadece bu değil… Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin her birinin seçime ayrı girdikleri seçim bölgelerinde olsun, ortak girdikleri seçim bölgelerinde olsun en doğru, en iyi, en optimal adaylarla yarışa katılması da çok önemli. Seçmenin gözünü gönlünü doyuran milletvekili adayları mutlaka cumhurbaşkanlığı seçiminde de artı yazacaktır. Dönem, bizim bucak

bizim ocak, bizim vb. dönemi değil. Öyle ya; bu seçim kritik seçimse o zaman listeler şekillendirilirken bu nazik süreç hiç akıldan çıkarılmamalı. Seçmene, topluma güven veren, inanılır, güvenilir, güçlü bir liste hazırlanmalı.

ADAY ADAYLARI SAHNE ALMAYA BAŞLADI

Milletvekilliği için aday adayları başvuru yapmaya başladı. Listeler 10 Nisan’da son şeklini alarak resmileşecek. CHP’de merkez yoklaması ile belirlenecek adaylar. Sekiz MYK üyesinden oluşan komisyon aday adayları ile kısa mülakatlar yapıyor başvuru sırasında ve onların değerlendirmesi sonrasında genel başkan Kılıçdaroğlu listeye son şeklini verecek. İYİ Parti ise elektronik temayül yoklaması yapacak ve bu da dikkate alınacak adaylar belirlenirken. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman ile GS ve BJK’da top koşturan milli futbolcu; aynı zamanda deprem felaketinde öne çıkan bir fenomen olan Gökhan Zan gibi gönüllerde taht kuran isimlerin Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti’den aday adayı olmalarını liste kalitesine örnek gösterebilirim. Umarım CHP de benzer adımlar atacaktır.

YORULDUK AYNI İSİMLERDEN, PROFESYONEL POLİTİKACILARDAN

CHP’de mevcut milletvekillerinin en az üçte ikisi yeniden listede olmazsa kimse şaşırmamalı. Hatta mevcut genel başkan yardımcılarından ve başdanışmanlardan bazıları da listede yer bulamayacak gibi gözüküyor. Kılıçdaroğlu, gerçekçi davranarak kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesine daha çok katkıda bulunacak isimlerle tahkim edecektir listeyi. CHP’yi büyütemeyen kadroyu ‘ödüllendirmek’ yerine kenara çekerek partiye ivme kazandıracak isimlerle yürüyecektir. Arkasında başarı hikayesi olan çok çeşitli sektörel alanlardan isimler sanırım bu defa listelerde ağırlık kazanacaktır. CHP, kendisini darlaştıran belli fasit çevrelere hapsolmamalı, tam tersine gençleri, kadınları hareketlendirecek yepyeni yüzlere güvenmelidir. CHP listelerinde seçilebilecek sıralardaki başarı hikayesi olan kadınların ve gençlerin sayısı artmalıdır. CHP’de “profesyonel politikacı” kimliği son dönemlerde dikkat çekiyor. Bundan sakınmak gerekir. Yenilenme ve rotasyon şart. CHP hükümet kuracak ve mecliste çoğunluğu alacak partilerden en büyüğü olarak belli uzmanlıkları dikkate almalıdır. Örneğin, 24. dönemde CHP’den mecliste üç diplomat varken, sonraki dönemlerde bire inmiştir. Dış politikanın fabrika ayarlarına döneceği bir süreçte buna dikkat edilmelidir. Keza, askeriyenin yeniden yapılanacağı süreçte asker kökenli isim veya isimler de olmalıdır. İsmen örnek vermek pek adetim değil ama örneğin, yıllardır CHP’ye askeri konularda danışma veren, askerlik kanun tasarısı hazırlayan, geçen dönemde milletvekili adayı da olan emekli general Ali Er gibi bir ismin seçilebilecek bir sırada değerlendirilmesi son derece yerinde olacaktır. Keza, danışmanlık sürecime denk geldiği için iyi tanıdığım 24. dönemde üç emekli vali vardı, sonra göremedim. Listelere bu gibi açılardan da mutlaka yaklaşılmalıdır.

Öyle gözüküyor ki, İYİ Parti ittifak partilerinden listesine kimseyi almayacak. Haliyle ittifaktaki dört partiden isimleri CHP listelerine alacak. Bu da CHP’de bir kırılmaya neden olmamalı. Ancak, bunun için ittifaktaki DEVA, GELECEK, SP ve DP’nin de aşırı taleplerle CHP’yi zorlamaması da gerekiyor.

KAMPANYADA ÇOK FAZLA BİRŞEY DEĞİŞMEYECEK

Özetle, CHP’nin de, Millet İttifakı’nın diğer partilerinin listelerine de bakan seçmen imrenmelidir. “İşte,” demelidir; “işte beni temsil edecek isimler…”

O zaman Millet İttifakı’nın özgüveni de artacak ve kampanyada sokağa gururla, daha inançla çıkacaktır.

Şunu da not edeyim: Seçim kampanyası başlarken seçmenin tercihi çok büyük ölçüde şekillenmiş olacaktır. Yani, cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adayları üzerinden seçmenin fikri zaten oluşmuştur. Kampanya, memlekette çok önemli bir gelişme olmazsa ortalama olarak eksi-artı 1,5 puan yazar. Dolayısıyla kampanya şapkadan tavşan çıkarmayacağı için de milletvekili listeleri çok önemli.

“İNCE” BİR MESELE

Bitirirken “İnce” bir meseleye de değineyim. Muharrem İnce önceki gün cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yaptı ve Habertürk’te de Fatih Altaylı’ya konuştu. Kılıçdaroğlu’na ‘sataşmamaya’ dikkat ettiğini gördüm. Bu tavrı CHP-MP arasında bir iletişim kanalı olduğunu gösteriyor. İnce’ye önerim şu: Doğru olabilir, bu aşamada anketlerdeki oyu masadaki dört parti kadar veya biraz daha fazla da olabilir. Ancak unutmamalı ki altı parti bir yıldır birlikte yol yürüyor ve pişmiş aşa su katılmaz. İnce seçime ayrı girmekte ısrar ederse sandığa giden sempatizanları sandıkta Erdoğan-Kılıçdaroğlu tercihi yapar ve İnce’nin bu aşamada anketlerde gözüken oyları çok fire verir. O yüzden, İnce şimdiden göstereceği duruşla akılda güzel şeyler bırakmalı ve daha yapıcı bir rol üstlenmelidir. Benden söylemesi.