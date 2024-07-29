Taraftar Tedirgin, Stoilov Beklentide! Göztepe, Süper Lig’e Ne Kadar Hazır?

Geçen sezon iki sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönen ve kuruluşunun 100. yılında taraftarını sevindiren Göztepe’nin hedefi artık kesintisiz olarak bu ligde kalmak ve daha da öteye geçerek “Efsane Göztepe” dönemi gibi Avrupa’da ses getirmek.

Tabii üç haftadan az bir zaman kala başlayacak ligde ilk sezon hedefi üst sıralar olmasa da düşme tehlikesi de yaşamadan bir sonraki sezonda üst sıralara oynayacak bir kıvama gelmek. Bu doğrultuda Trendyol 1. Lig’de takımı şampiyon yaparak Süper Lig’e çıkaran Teknik Direktör ile devam ediliyor. Kadronun omurgası da korundu. Ancak bir üst ligde vites yükseltmesi gereken takıma takviyeler gerekliydi haliyle. Şu ana kadar birisi eski kaleci Ekrem olmak üzere altı transfer yapıldı. Sağ kanat oyuncusu Nazım Sangare, Süper Lig’in yabancısı değil. FB’de olduğu dönemde A Milli’ye de çağrılmıştı. Stoper Koray da GS’de Süper Lig deneyimi olan bir oyuncu, Verona’dan geldi. Diğer üç oyuncu yabancı… Son olarak Tanzanya Milli Takımı’nda 22 kez forma giyen Miroshi geldi. Ondan önce de sol kanada Breziyalı Djalma Silva Limasol’dan ve orta saha oyuncusu OAC’den A Milli İsaac Solet Slavia Sofia’dan alınmıştı.

TARAFTAR TEDİRGİN, STOİLOV BEKLENTİDE

Ancak bu transferlerin yeterli olmadığı konusunda tedirgin olan bazı taraftar grupları bildiri yayımlayarak yönetime uyarıda bulundu ve lig başlamadan Göztepe’ye sağlam bastıracak transferlerin yapılmasını istediler. Teknik Direktör Stoilov da Slovenya kampında yaptığı açıklamada takıma şimdiye kadar katılan isimlerle ilgili konuşurken bir şey söylemeyi erken buluyor:

“Onların sahada kendilerini göstermesi gerekiyor, kendileriyle ilgili bir şey demek gerçekçi olmaz. Onların öncelikle kendilerini hem taraftarlarımıza ve camiaya göstermeleri gerekiyor. Sahada bu kalitelerini yansıtmaları gerekiyor. Onlara gerçekten inandığımız ve bu takıma katkı sağlayacaklarına inandığımız için buraya getirdik. Şimdi kendilerini sahada gösterme zamanı.”

Stoilov, transferle ilgili olarak taraftara da katıldığını şu sözlerle ortaya koyuyor:

“Aynı zamanda yeni oyuncular bekliyoruz. Bazı pozisyonlarda ihtiyacımız var. Özellikle santrfor pozisyonunda iki oyuncuya daha ihtiyacımız var ve bunun da önümüzdeki günlerde olacağına inanıyoruz. Her takım tabii ki güçlenmek için bazı pozisyonlarda çalışmalar yapıyor. Biz de aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

YÖNETİMİN TRANSFER POLİTİKASI BELLİ

Tabii taraftarın yönetim tarafından altı birkaç kez çizilen transfer politikasının dışına çıkılmasını beklemesi sadece bir hayal kırıklığı olur. Daha açık not edeyim; başkan Ankersen de Sportif Direktör Mance de taraftara özetle dediler ki “Büyük yıldızlar transfer etmek bizim stilimiz değil.” Bizim dilimizle söylemek gerekirse “Çilek, milek beklemeyin!” dediler.

Ankersen, Slovenya kampını ziyaretinde transfere ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Hem gençlerin hem tecrübeli oyuncuların olduğu, hep beraber dengeli ve başarılı bir takım kurmak için elimizden gelen çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizler de sportif direktörümüz Ivan Mance ve oyuncu arayan bütün ekibimizle beraber ligde rekabetçi ve başarılı olacak bir takım kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi ki yapacağımız çok işimiz var. Önümüzdeki süreçte santrfor transferi netleşecek, iki golcü alacağız. Elimizde bununla ilgili gerçekten iyi seçenekler var. Bu iş bir anda olmuyor.”



Göztepe Onursal Başkanı, Olimpik Branşlardan Sorumlu YK Üyesi ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı YK Üyesi Mehmet Sepil ise beIN Sport’a yaptığı transferle ilgili açıklamada her zamanki gibi gerçekçi yaklaşarak meseleye, taraftarın gönlüne su serpecek şu sözleri dile getirdi:

"İyi bir yapılanma ile Süper Lig'e çıktık. Teknik kadromuzu ve yapımızı koruduk. Değişim kolay değil. Süper Lig'e çıkınca takım kadrosunda değişim yapmak zorunda kalıyoruz. Takım Slovenya'da, alınan ve alınması gereken birçok oyuncu var. Anlaşılan oyuncular var ve kısa süre içinde kampa gelecek. Arayış içinde olduğumuz oyuncular var. Transfer limitlerinin içinde kalmak zorundayız.

Ortaklığını yaptığımız kurum ile transferi birlikte yürütüyoruz. Sport Republic kurduğu scout sistemi ile tüm takımların oyuncuları ortak bir havuzla bakılıyor. Göztepe henüz Avrupa kupalarında oynayan bir takım değil, gelmeyecek oyuncuları Southampton üzerinden kiralık olarak getiriyoruz. Tüm bunların hepsini bir araya getirerek iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Kampa üç oyuncu daha gelecek. Önümüzdeki süreci hasarsız atlatıp, eski Göztepe'yi geri getirmek istiyoruz."

SLOVENYA KAMPINDA NELER OLDU?

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başlamış, ikinci etap için de Slovenya’ya geçmişti. 26 Temmuz’da yeniden evine dönen Göz Göz, Slovenya’da dört de hazırlık maçı yaparak bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Gol ayakları Romulo, Kubilay ve Yalçın’dan ses gelen maçlarla ve oradaki çalışmalarla ilgili değerlendirmesi şöyle oldu Stoilov’un:



“Futbolcular, elinden gelenleri en iyi şekilde yapmaya çalıştılar, iyi olan şeyler ve eksik olan şeyler vardı. Maçlarda durumumuzu görmüş olduk. Sahada uyguladığımız birçok pozitif şey ve büyük bir mücadele vardı, geliştirmemiz gereken noktalar da var. Mesela dinamizm anlamında daha iyi olmamız gerekiyor. Çünkü şimdi geçen seneki seviyede değil, daha üst bir seviyede mücadele edeceğiz. Dinamizmimizi geliştirmemiz, taktiksel ve organizasyon anlamında da daha iyi olmamız gerekiyor ve aynı zamanda da öz güvenli bir şekilde sahada olmalıyız. Bu konularda gelişirsek çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Tabii ki daha lig başlamadı, lig başlayınca bazı gerçekleri daha iyi bir şekilde göreceğiz. Şu anda antrenmanlar gayet iyi geçiyor. Herhangi bir sıkıntı yok.”

KALECİ SORUNU

Göztepe’de bir yandan yönetim ve teknik heyet nezdinde kaleci Arda’ya tam güven ifade edilirken bir yandan da Lis’in dönmesi için açık kapı bırakılıyor. Taraftar da geçen sezonu sırtlayan ve güven veren Lis’i istiyor. Umarım bu tablo yıllardır Göztepe kalesini koruyan ve Süper Lig’deyken de forma giyen Arda’yı olumsuz etkilemez. Şunu da not edeyim; teknik heyet ve yönetim Arda’ya çok güveniyor ve Göztepe kalesini dolduracağına inanıyor. Anlaşılan, Göztepe’yi isteyen Lis’e kapı hala açık.

ANKERSEN VE SEPİL’İN HAYALİ

Bu arada geçen sezonki kadrodan kiralık geldiği kulüplere dönen ya da ayrılan oyunculara ilave olarak Nielsen ve Tijaniç’in de ayrılması ya da kiralık gönderilmesi söz konusu olacak gözüküyor. Belki Tijaniç kalabilir. Teknik heyetin de taraftarın da beklentisi, yönetimin bu hafta sonuna kadar transferleri tamamlaması; gelenleri ve gidenleri belirlemesi. Böylece lige iki hafta kala kadro şekillenmiş olacak geç de olsa. Kamp döneminde bitirilse daha iyi olacaktı, futbolcular kaynaşmış ve hazırlık maçlarında birlikte oynamış olacaktı. Ancak transfer aynı zamanda bir rekabet alanı ve o kadar da kolay olmuyor. Şunu da düşünmüyor değilim; belki de yönetim geçen sezon olduğu gibi gidişata bakıp ara transferde vites yükseltecek ve işi garantiye alacak. Fakat bu yazının yayına girdiği gün (pazartesi) üç yeni imza gelebilir, duyduklarım var ama çıtlatmak yerine bunların kim olacağını hep beraber görelim diyorum.

Kesin bildiğim ve taraftara vermek istediğim mesaj ise şu: Ankersen-Sepil ikilisi Süper Lig ile bir dargın bir barışık olmak istemiyor. Tam tersine postu serip buraya, ligin önemli bir markası olmak için hayaller kuruyor.