Doğanın Kucağında Serinlik: Türkiye’nin En Güzel Doğal Havuzları

Doğal havuzlar, bazen bir şelalenin döküldüğü küçük bir gölet, bazen dağların arasında gizlenmiş kireçtaşı terasları, bazen de yer altından fışkıran kaynak sularının oluşturduğu doğa harikaları olarak karşımıza çıkıyor.

Üstelik her biri sadece serinletmekle kalmaz, huzur verir ve insanın doğayla yeniden bağ kurmasına vesile olur. İşte Türkiye’nin dört bir yanından, en güzel doğal havuzlara bir yolculuk…

İlk durağımız, dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri. Denizli’nin bu eşsiz doğal güzelliği, sıcak termal suların oluşturduğu bembeyaz kireç taşlarıyla kaplı teras havuzlarıyla adeta başka bir gezegenden fırlamış gibi.

Karadeniz’in gizli cennetlerinden biri olan Artvin’deki Mençuna Şelalesi de ziyaretçilerine doğal bir havuz keyfi sunuyor. Uzun bir yürüyüşten sonra ulaşılan bu şelale, döküldüğü noktada küçük bir gölet oluşturuyor. Suyu soğuk ama bir o kadar da tazeleyici.

Akdeniz’e doğru iniyoruz ve bu kez rotamız Antalya’da bulunan Köprülü Kanyon. Buz gibi akan suyu ve kanyonun içindeki küçük doğal havuzcuklar, özellikle rafting sonrası serinlemek isteyenlerin uğrak noktası.

Ege kıyılarında saklı kalmış bir güzellik olan Kelebekler Vadisi, sadece deniziyle değil, iç kesimlerinde gizlenen küçük şelaleleri ve tatlı su havuzlarıyla da insanı adeta büyülüyor. Vadiye inmek biraz zahmetli ancak attığınız her adıma değiyor.

Doğu Anadolu’da ise çok daha az bilinen ama görenin hayran kaldığı bir başka doğal havuz var, orası da Tunceli’de bulunan Munzur Gözeleri. Munzur Dağları’ndan çıkan kaynak suları, hem içme suyu olarak kullanılıyor hem de yaz aylarında serinlemek isteyenler için doğal birer havuza dönüşüyor.

Bir de adeta gizli kalmış bir cevher olan Aydın’daki Arapapıştı Kanyonu var. Tekneyle gezilebilen bu kanyonun bazı noktalarında, kayalıklar arasında doğal oluşmuş küçük havuzlara rastlamak mümkün.