 Göztepe'nin kaptanları karar verdi bir kere!..

TFF 1'de düğüm son haftaya kaldı. Rizespor önceki gün Göztepe'ye takıldıktan sonra Samsunspor'dan sonra direk Süper Lig’e gidecek takım hafta sonu belli olacak. Ancak bu takımın Rizespor olması sürpriz olmayacak. Yeşil mavili Karadeniz ekibinin rakibi önceki gün evinde Erzurumspor'a kaybedip adeta harakiri yapan Altınordu. Şeytanlar, maalesef Rizespor'u yense dahi küme düşmekle karşı karşıya. Kurtuluşu mucizelere bağlı. Oysa Altınordu daha iki sezon önce TFF 1'de play-off finali oynamış ve Süper Lig’in eşiğinden dönmüştü. Aynı zamanda dünya çapındaki tesisleri ile yetiştirici bir takım da olan ve yıldızlar yetiştiren Altınordu düşerse çok yazık olacak. Altyapıdan yetişen çocuklar bir sezon bile olsa vitrinden de uzaklaşacak.

SARI KIRMIZILILAR PLAY-OFF AŞKINA

Göztepe-Rizespor maçını Gürsel Aksel’de izledim. Taraftar hafta içi saat 17.00'ye karşın stadı hemen hemen doldurmuştu. Maç öncesi güney kale arkasındaki koreografi muhteşemdi. Stat başlama vuruşu öncesinde "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz!" nidalarıyla inledi. Maçı izleyenler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile TFF YK Üyesi Talat Papatya da vardı.

Rizespor direk Süper Lig’e çıkma, Göztepe ise play-off aşkına çıktı sahaya. İlk düdüğü geçen sezon ceza alıp bir süre sahalardan uzak kalan Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa çaldığında Göztepe taraftarı takımını ateşlemeye hemen başladı.

Göztepe'nin teknik heyeti 12 haftadır yenilmeyen, 8 galibiyet 4 beraberlik alan takımı bozmadı. Üç aydır sakatlık ve ceza dışında hemen aynı 11 ile başlayan bir Göztepe izledik.

İLK YARIDA 3 GOL

Sarı kırmızılılar son iki haftaki eleştirileri dikkate almış olacak ki maçı kafadan domine etme ve golü bulma isteğiyle başladı. Kadro ve diziliş zaten bunu belli etti, ilk 45 dakika böylece bazı maçlarda olduğu gibi kaybedilmedi ve Göztepe soyunma odasına 2-1 önde girdi. Gollerin ilki Atınç'ın nefis kafası kaleciden dönünce tamamlayan sol stoper Emir'den geldi. İkinci gol ise İsmail'in sol çaprazdan çektiği nefis şutla... Rizespor 43'te karambolde bulduğu golle ümitlendi. Ancak ilk yarıda Kvasina yakın mesafeden topu dışarı atmasa Göztepe tünele iki farkla gidebilirdi.

İkinci yarının ilk 5 dakikasında konuk ekip beraberlik için baskı kursa da 58'de golü bulan ev sahibi oldu; İsmail kendisinin İkinci, takımının üçüncü golünü yine muhteşem sol ayağıyla kaydetti.

İNANILMAZ BİR İKİNCİ YARI

Bu golden sonra üç değişiklik birden yapan Rizespor oyunda denge kurarken Arslanboğa saç baş yolduran kararlarıyla maçta öne çıkmaya başladı. Bu arada skorun 3-1'e gelmesinden sonra bekleneni de veremeyen iki sarı kartlı Ngalina ve Mamah'ı teknik heyetin iki saatli bomba gibi sahada tutması stratejik bir hataydı. Bazen başarılı olsa bile oyuncuyu maçı garantiye almak için de oyundan alırsınız. Futbolcu ne kadar da profesyonel olsa hata yapabilir. Nitekim Mamah da çok kreatif bir oyuncu değil, koluna hakim olsa sıklıkla kaldırdığı ayağına hakim olamayabiliyor! Ve nitekim Mamah 86'da hem de konratağa çıkarken Arslanboğa'ya beklediği fırsatı verdi! O da ağır bir kararla ikinci sarıdan Mamah'ı dışarı attı.

Herşey o kadarla kalsa iyi; Mamah'ın faulüyle gelen frikiği çabuk kullanan Ayberk skoru 3-2'ye getirdi. Kaleci Arda sol ayaklı, bunu öngören Ayberk topu barajın üzerinden ve Arda'nın sağından filelere gönderdi. Barajda da, frikiğin çabuk kullanılmasına izin verilmesi de handikap vardı Göztepe açısından.

Her şey bu kadarla kalmadı; Arslanboğa bir kez daha sahneye çıktı 4 dakikalık uzatmada! Yine bir karamboldeki pozisyonda filelerle buluşan topta santrayı gösterdi fakat uzun VAR incelemesi sonucunda monitörde izlediği pozisyonda golü iptal edip bu kez beyaz noktayı gösterdi! Koray skoru 3-3'e getirdi ve skorla Rizespor tam olmasa da hedefe yaklaştı. Galip gelse maç sonunda Süper Lig’e çıkmıştı olacaktı. Göztepe ise beraberliğe karşın Bodrumspor'a son maçta yenilse bile Bandırmaspor ve Manisa FK ile ikili averajda üstün olduğu için üst üste 13. maçta da yenilmeden play-off'a çıkmayı garantiledi.

ÜÇ KAPTAN

Son haftalarda kaptanlardan Atınç gol ve asistleriyle takımı sırtlayan isimlerden. İsmail de kaptan pazubandını taktığı Rizespor maçında iki gole imza atarak rolünü oynadı. Sakatlıktan çıktıktan sonra kadroda olan ancak bu maçta da forma şansı bulamayan birinci kaptan Yasin de oynamasa bile kulübeden ve ısınırken saha kenarından maçı yaşayarak, arkadaşlarını destekleyerek rolünü oynadı.

Teknik heyet 3-1'den sonra Ngalina ve Mamah'ın yerine Hikmet ve Yasin'i alabilirdi. Yasin kanatlardan taşıdığı toplarla içeri girip etkili olabilir, şut çekebilir en azından taze kuvvet olarak topun Göztepe'de kalmasını sağlayabilirdi. Üç golün de defanstan geldiği maçta takımın en skoreri Yasin'e hiç süre vermemek olmadı.

GÖZTEPE 6 SEZON ÖNCEKİ HİKAYEYİ YİNE YAZAR MI?

Sezon başında kulübü devralan yeni başkan Ankersen ve arkadaşlarının Süper Lig’e çıkmak gibi bir öncelikli düşüncesi yoktu. Ancak üç kaptan da , camia da, tribün de bunu çok istedi. O zaman Ankersen de madem istiyorsunuz, çıkabilirseniz çıkın, dedi!

Göztepe'nin kaptanları da, camia da, tribün de kararlı vallahi, Göztepe, 2015-16 sezonunda yazdığı hikayeyi yine yeniden yazacak gözüküyor.