Göztepe artık gelecek sezona bakacak

Geçen sezon Süper Lig’den TFF 1'e düşen takımlardan Rizespor ligi ikinci tamamlayarak beklemeden yeniden Süper Süper Lig’e çıkmış, Göztepe ise ligi 7. tamamlayarak play-off'a kalmıştı.

İzmir'in sarı kırmızılıları dün akşamüzeri Bodrumspor ile karşılaştığı ilk turda havlu attı. Gücünü kullanamayan ve son 14 maçtan yenilgisiz ayrılan Göz Göz, geçen sezon ilk defa yükseldiği TFF 1'de play-off'a çıkma başarısı gösteren yeşil beyazlılar karşısında tutunamadı. Daha çok arzulayan, daha diri olan ev sahibi Bodrumspor saha ve seyirci avantajını da iyi değerlendirdi ve ikinci tura adını yazdıran takım oldu. Göztepe kalesine ilk defa 16'da gelen ev sahibi ilk atakta golü buldu. İkinci golü ise Göztepe kaleci-defans anlaşmazlığından kendi kalesine attı! Bu golde hata son haftaların bariz hatalar yapan kaleci Arda'nındı. Hatalı çıktı. Göz Göz ikinci yarı başında 4 oyuncu ile hamle yapsa da kapanan ev sahibi karşında ancak normal sürenin bitmesine çok az kala gol bulabildi ancak süre maçı uzatmaya götürmeye yetmediği gibi kalesinde bir gol daha gördü.

ANKERSEN DURUMA BAKIP VİTES DEĞİŞTİRDİ

Göztepe'de Mehmet Sepil geçen sezon sonunda profesyonel futboldan çekilmiş, profesyonel futbolu da hisselerinin yüzde 70'ini devrettiği Sports Republic'e bırakmış, başkanlığa da Rasmus Ankersen gelmişti.

Ankersen, yeniden yapılanma sonrasında sezon hedefi olarak yeniden Süper Lig’e çıkmak değil de daha çok ligleri tanıma, altyapı için harekete geçmeyi koymuştu. Ancak ilk yarıdaki yetersiz kadroyu görünce arada transferler yapmış, hatta daha ilk yarıda teknik heyet değişikliğine gitmiş; ikinci yarıdaki yükselen trend ve camianın, tribünün de isteğini görünce de Süper Lig için "Neden olmasın?" diye düşünmeye başlamıştı. Pendikspor ve Rizespor'a evde bırakılan ikişer puan vb. direk ikincilik hedefini de üçüncülük hedefini de iskalamaya neden olmuş ancak Süper Lig için geri kalan play-off yakalanmıştı.

Ankersen'in "Neden olmasın?" rüyası ancak bir hafta sürdü.

KADRO YAPILANMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Göztepe camiası, taraftar sabırsızlıkla gelecek sezonu bekleyecek şimdi ve mutlak şampiyonluk isteyecek. Play-off da değil. O yüzden Ankersen ve ekibinin ona göre bir kadro yapılanmasına gitmesi şart. Bu sezon kendini takıma verenleri bırakmamak gerek. Göztepe öğrenecek olanların değil, bilen ve hızlı gelişmeye açık, sorumluluk bilinci ve mücadele gücü olanların bulunduğu bir takım olmalıdır. Deneyimli oyuncu da olmalı bu takımda ve kreatif özellikli oyuncular da. Oyuncuların karakterine de dikkat edilmeli takıma dahil edilecek olan. Kısacası bir harman olmalı takım.

TEKNİK DİREKTÖR KULÜBEDE OLMALI

Teknik heyet ise bu görev dağılımı ve işleyişiyle verimli değil kanımca; bir takım maç sırasında tribünden yönetilmez! Türkiye gibi bir ülkede bu olmaz, yürümez. Burası Danimarka değil ki... Teknik Direktör, kulübede, saha kenarında olmalı maçlarda; oyuncularıyla yerinde göz göze gelmeli, yerinde dokunmalı... Ankersen, bu bağlamda da durumu gözden geçirmeli. Takımı harman yapacak ellere teslim etmeli.

GÖZTEPE 2023-24 SEZONUNU ISKALAMAMALI

Kısacası bu yaz Göztepe camiası için oldukça uzun geçecek profesyonel futbol açısından. Gözler, dikkatler gelecek sezonun yapılanmasında olacak. İzmir açısından bakılırsa da mali zorluklar içindeki Altay olamayacak ama bari Göztepe çıksa da Süper Lig’e gelecek sezon da Süper Lig renklense, kıymetlense... Umarım geride kalan sezon Sports Republic'in Göztepe'si için intibak dönemi oldu ve bir sezon bunun için kafi. Göztepe Süper Lig için artık gelecek sezonu ıskalamamalı.