Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajı ve İETT Zamanları 

Genel seçimlere iki hafta kala yurdun dört bir yanında kitlesel ve birlik-mücadele-dayanışma ögelerini işaret eden 1 Mayıs mitingleri gerçekleşti. Seçimlerdeki değişim umuduyla da "gelecek yıl Taksim'de" vurgusu öne çıktı.

Hakikaten ilk kez 1976'da Taksim'de DİSK tarafından düzenlenen 1 Mayıs mitingine katılan, bu katılımı 1977 ve 1978'de de sürdüren birisi olarak not ediyorum ki, 1 Mayıs'ın gerçek adresi Taksim Meydanı. Umarım 14 Mayıs'ta değişim gerçekleşir ve 1 Mayıs seneye ve ondan sonraki yıllarda özgürce Taksim'de sendikaların öncülüğünde kutlanır.

İETT'DE İŞÇİ KADROSUNDA AMA FUTBOLCU!

Asıl bahsetmek istediğim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı 1 Mayıs mesajı. "İliştirilmiş" Memur-Sen'deki konuşması da var ama Tweeter'daki "Sevgili işçi kardeşlerim" diye başlayan 1 Mayıs mesajından bir cümle şöyle:

"Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim."

Erdoğan'ın İETT yıllarını yakından bilirim. Lisenin son yılları ile üniversitenin ilk yıllarını kapsayan bu zaman diliminde 50. Yıl Şişli Çağlayan Lisesi ve Şişli Siyasal öğrencisiydim. Muhitim o zamanlar kundaktan itibaren Şişli’ydi. Benden dört-beş yaş büyük olan Erdoğan, Kasımpaşa'nın çocuğuydu. Ancak 1960'ların, 70'lerin İstanbul'unda futbolla haşır neşir olan hemen herkes birbirini tanırdı. Ya profesyonel futboldan, ya amatör liglerden ya da gayrifedere semt takımlarından ve yaz turnuvalarından.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li İstanbul Belediye Başkanları Aytekin Kotil ve Ahmet İsvan döneminde doğrudur, İETT'de işçi kadrosundaydı fakat atölyelerde değil İETT'nin İstanbul 1. Amatör Küme'deki futbol takımında forma giyiyor ve futbol sahalarındaki antrenman ve maçlarda ter döküyordu! Bendeniz Şişli Siyasal'da iken o zamanki hitap edilen adıyla Tayyip de İİTİA-Aksaray İktisat'ta öğrenciydi. Yüksek öğrenim için İstanbul İmam Hatip'ten düz bir liseye kaydını aldırarak son yılında yanlış hatırlamıyorsam, Aksaray İktisat'a girmişti.

Tayyip, İETT'de futbol oynarken hatta Mustafa Sarıgül de İETT'de çalışıyor, plantonluklarda bilet satışı yapıyordu. Sarıgül, ilkokul 4. sınıfta Erzincan'dan İstanbul'a gelip okula Şişli-Kaptanpaşa'da devam etmiş sonra da Şişli'deki Zincirlikuyu Yapı Meslek Lisesi'ni bitirmişti. Fakat bendenizden 1,5-2 yaş büyük olan Sarıgül'ün futbol macerası olmadı. Sokak arasında dahi futbol topu kovalamışlığı yoktur. Babası Şişli'de apartman görevlisiydi, geçim Mustafa için öncelikli meseleydi.

FUTBOLCU TAYYİP

Erdoğan'ın İETT'deki takım kaptanı semtimizin çocuğu sağbek Aşur abiydi. Aşur'un kardeşi Arzuman da bendenizin lise takımından takım arkadaşıydı. Birlikte İETT'nin bazı antrenman ve maçlarını da izledik. Hatta bir kez de İETT ile hazırlık maçı yaptık ve karşılıklı oynadık Tayyip Erdoğan ile. Semtimizden Servet de Aşur gibi Tayyip ile beraber oynadı. Servet'in abisi Serdar da Sarıyer ve GS'de Süper Lig’de forma giyen bir isimdir. İstanbul 1. Amatör Küme'deki üst seviyede ve her zaman iddialı bir takımıydı. Ki, o zamanki amatör kümenin üst seviye takımları şimdinin TFF 1. Ligi ayarındaydı. Şimdiki Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine futbolcular o takımlardan transfer olurdu, çünkü şimdiki gibi altyapılar yoktu. Yabancı sayısı ise çok azdı. Tayyip Erdoğan da şartlar o şekilde gelişseydi şimdiki Süper Lig’de, en kötü olasılıkla TFF 1'in iyi bir takımında forma giyebilecek yetenekteydi.

Erdoğan, başbakan olduğunda aralarında Aşur'un da olduğu takım arkadaşlarına Ankara'da yemek verdi. Erdoğan, birkaç yıl önce yaşamını yitiren Aşur abinin tedavisi sırasında kendisiyle yakından ilgilendi.

İLK EKMEK 'CEHAPE'Lİ BELEDİYEDEN

Yeniden Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajına dönelim... Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olduktan sonra 'CEHAPE' dedi durdu, CHP'ye salladı ve hala sallıyor ama doğru düzgün ilk ekmeğini de CHP'li İstanbul Belediyesi sayesinde yedi! Hem de işçi kadrosunda gözüküp top oynayarak! Muhterem, bir kere de teşekkür et şu CHP'ye, "CHP'den Allah razı olsun, doğru düzgün ilk tatlı ekmeğimi İstanbul Belediyesi'nden, İETT'den yedim" de!