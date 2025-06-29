Yıldızlara Göre Nikah: Hangi Burç, Nerede Evlenmek İster?

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Evlilik yıldızlara göre şekil alır mı bilinmez, ama hayallerimizin ipuçlarını burçlarımız fazlasıyla verir. Kimi gösterişi, kimi sadeliği sever; kimi doğaya, kimi tarihe hayrandır. Nerede evlenmek isterseniz isteyin, en önemlisi gönlünüzün yıldızlarının aynı hizaya denk gelmesidir...

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Macera dolu Koç, sıradan törenleri sıkıcı bulur. Onun için ideal düğün, yüksek enerjili ve bol adrenalinli bir ortamda gerçekleşmelidir. Belki bir yamaç paraşütü öncesi nikah ya da Kapadokya’da sıcak hava balonunun içinde evlenmek tam da Koç’a göredir.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Boğa lüksü, doğayı ve huzuru bir arada ister. Bir bağ evi, lavanta tarlası ya da şık bir kır düğünü mekânı onun kalbini çeler. Ege kıyılarında, zeytin ağaçları arasında mum ışığıyla süslenmiş bir akşamüstü düğünü hayal eder.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

İletişim ve hareket burcu İkizler için evlilik de eğlenceli olmalı. Geleneksel törenlerden ziyade, şehir merkezinde, sokak müziği ve spontane danslarla dolu bir organizasyon onu yansıtır. Belki de İstanbul’un tarihi sokaklarında interaktif bir nikah serüveni, İkizler için idealdir.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Romantik ve nostaljik Yengeç, duygusal bağların en yoğun hissedildiği yerleri sever. Çocukluğunun geçtiği kasabada, aile evinin bahçesinde ya da deniz kenarında küçük, samimi bir tören onun içini ısıtır.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Gösterişi ve alkışı seven Aslan için düğün başrolde olacağı harika bir andır. Lüks bir otelde, kırmızı halıyla karşılanan ihtişamlı bir gece tam ona göredir. Bodrum ya da Paris gibi ihtişamlı şehirler, onun karakterine uygundur.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Detaycı ve sade Başak, mükemmel organizasyonun peşindedir. Abartıdan uzak, zarif ve düzenli bir düğün ister. Belki bir tarihi kütüphane ya da minimal tasarımlı bir sanat galerisinde nikah töreni, onun için kusursuz olur.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Sanata ve estetiğe düşkün Terazi, her şeyin uyum içinde olduğu bir düğün hayal eder. Göl kenarında pastel tonlarla süslenmiş bir organizasyon tam ona göredir. Venedik ya da Sapanca gibi romantik ve zarif mekânları tercih edebilir.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Tutkulu ve gizemli Akrep için evlilik töreni özel, hatta biraz gizli olmalıdır. Gece yapılan mum ışıklı bir nikah, terkedilmiş bir şato ya da derin ormanda loş bir tören onun hayalidir. Kalabalıktan uzak, derinlikli bir atmosfer şarttır.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Yay özgürlük ve keşif demektir. Onun için en güzel düğün, bir seyahatin parçası olabilir. Tayland’da plajda, Norveç’te kuzey ışıkları altında ya da Bali’de bir tapınakta evlenmek onun ruhuna hitap eder.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Ciddi ve geleneklere bağlı Oğlak, prestijli ve köklü mekânları tercih eder. Tarihi bir konakta ya da klasik bir saray salonunda düzenlenen şık bir nikah onun için uygundur.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Farklılığı seven Kova, sıra dışı bir tören ister. Sürprizlerle dolu bir organizasyon onun için unutulmaz olur. Kimsenin aklına gelmeyecek mekanlarda bir nikah hayal eder.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Hayalperest ve duygusal Balık için masalsı bir ortam şart. Deniz kıyısında gün batımı, sisli bir orman ya da gökyüzüne bakarken edilen yeminler... Alaçatı’da taş bir evin avlusu ya da Viyana’da tarihi bir müzik salonu tam da onun hayalidir.