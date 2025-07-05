Yılın En Sıcak Ayında Serin Fikirler

"Temmuz" demek, tatil demek! Büyük şehirlerin ağırlığından uzaklaşmak isteyenler için doğa, tarih ve denizle iç içe beş durak öne çıkıyor. Bu rotalar, kalabalıktan uzak, derin bir nefes almak isteyenlere hitap ediyor.

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Ece Seçil Şahin

Ece Seçil Şahin

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Temmuz, takvimin yalnızca yazı işaret etmediği, aynı zamanda kaçışın da simgesi haline geldiği bir ay. İşte büyük şehirlerde ağır akan zaman ve bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşmak isteyenler için en güzel 5 tatil rotası…

DATÇA

Datça Yarımadası, hala doğallığını koruyabilmiş ender sahil beldelerinden biri. Bu harika yarımadada Knidos Antik Kenti'nin ufkunda kaybolabilir, Palamutbükü’nde taşsız, tertemiz bir denize girebilir, Eski Datça’nın taş sokaklarında akşam yürüyüşüne çıkabilirsiniz.

ORDU

Ordu, yazın boğucu sıcaklarından uzak, serin ve yeşil bir alternatif sunar. Boztepe’den Karadeniz’in harika manzarasını izleyebilir, yaylalarda serin sabahlara uyanabilirsiniz. Ünye ya da Yason Burnu’nda gün batımını izlemek ayrı bir keyif. Deniz tatili yapmak için de Ordu yine ideal bir seçenek. Karadeniz’de yüzmek biraz daha dikkat istese de serin sular sizi kendinize getirecek.

BOZCAADA

Bozcaada, yazın yoğunlaşan ziyaretçi ilgisine rağmen hala kendini korumayı başaran bir kültür adasıdır diyebiliriz. Rüzgârı eksik olmayan sokaklarında bisikletle dolaşabilir, Ayazma sahilinde sabahın erken saatinde denize girebilir, güneşi Polente Feneri’nde batırabilirsiniz… Bozcaada, temmuz sıcağında başınızı göğe kaldırıp “iyi ki geldim” dedirten nadir yerlerden biri.

OLİMPOS

Antalya'nın güneyinde, narenciye kokuları içinde uzanan Olimpos Vadisi, hem tarih hem doğa arayanlar için özgün bir durak. Tahta bungalovlarda konaklayabilir, gündüz denize, akşam kamp ateşine karışabilirsiniz… Olimpos, modern hayatın dayattığı düzenin dışına çıkmak isteyenler için adeta bir sığınak.

MİDİLLİ ADASI

Yurt dışı seçeneği arayanlar için Midilli Adası, hem yakınlığıyla hem kültürel benzerliğiyle ideal bir rota olabilir. Türkiye kıyılarına yalnızca birkaç deniz mili mesafede olan ada, zeytin ağaçlarıyla dolu tepeleri, taş köyleri ve mütevazı Ege sofralarıyla sizi hiç yabancılık çekmeyeceğiniz bir tatil için bekliyor.

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