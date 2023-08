Diplomatlardan Disney'e tepki ve talep

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili diziyi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) baskısı üzerine gösterimden kaldırma kararı alan Disney+ dijital yayın kanalına, bugün 218 Emekli Türk Diplomatın imzasıyla kınama niteliğinde bir metin gönderildi. Metin bu akşam saatlerinde sosyal medyada da İngilizce ve Türkçe olarak yayınlandı.

218 imza arasında önceki Dışişleri Bakanları Hikmet Çetin ve E. Büyükelçi Yaşar Yakış'ın yanında E. Büyükelçi Şükrü Elekdağ, E. Büyükelçi Ali Tuygan, CHP önceki genel başkan yardımcısı E. Büyükelçi Osman Korutürk, CHP İstanbul Milletvekili E. Büyükelçi Namık Tan, önceki MİT Müsteşarı E. Büyükelçi Sönmez Köksal, MGK'nın ilk sivil genel sekreteri E. Büyükelçi Yiğit Alpogan da yer alıyor.

Emekli diplomatların metninde hayal kırıklığı ve esef vurgusu yanında Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) yayın iptaline ilişkin rolü dolayısıyla ASALA'yla Disney arasındaki ilişki iklimi görüntüsüne de dikkat çekiliyor.

Metni aktarmaya geçmeden, ABD Başkanı Biden'ın son dönemde 1915 olaylarını BM'nin 1948'deki tanımını dikkate almaksızın tarihi gerçeklere aykırı olarak 'soykırım' olarak nitelediğini ve bu yaklaşımda da ANCA'nın rolünü hatırlatmak isterim.

MAALESEF HÜKÜMETTEN VE BÜYÜKELÇİLİKTEN CILIZ TEPKİ

Bu bağlamda hatırlatmak istediğim bir nokta da ABD'deki diplomatik misyonumuz olsun hükümetimiz tarafından Disney'e verilen tepkinin de Biden'a verilen tepki gibi son derece cılız kalması... Büyükelçi Murat Mercan mı inisiyatif kullanıp ABD'deki yurttaşlarımızı, sivil toplum örgütlerini Disney'in saçma ve tutarsız kararına karşı harekete geçirmedi, yoksa hükümet mi böylesi tepkilerin örgütlenmesini istemedi? Bu soru işareti havada asılı kaldı.

Türkiye'nin ekonomisini alt üst ederek finans cenderesine sokan ve dış borcu rekor düzeye çıkararak gittikçe de dış krediye aşırı muhtaç bir perişanlığa sürüklenen Erdoğan hükümetinin zayıflığını fırsat bilen eloğlu Atatürk'e bile saldırmaya cüret edebilenlere ne gibi yaptırımlarda bulunabiliyor? Maalesef hiç... 'Soykırım' diyen Biden'a ne diyor Erdoğan? Hangi karşı yaptırımlarda bulunuyor ki Disney'e de cılız tepkilerin ötesine geçebilsin?...

ANCA'nın ve paralelindeki kuruluşların da onları himaye edenlerin de hayali, sözde amacı, sözde 'soykırımı' Osmanlı'nın mirasçısı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kurucusu Atatürk'e tahvil etmek; BM'ye, Lozan'a, akla, tarihe, gerçeklere aykırı şekilde toprak ve tazminat talebinde bulunmak.

Şimdi diplomatların Disney'e ilettiği metne ve imzalara gelebiliriz...

ATATÜRK DİZİSİ EVVELCE PLANLANDIĞI GİBİ YAYINLANMALIDIR

"Disney+’ın Dikkatine:

Aşağıda imzaları bulunan biz emekli Türk diplomatları, Disney+’ın “Atatürk Dizisi"nin uluslararası yayınını iptal etme kararına ilişkin haberlerden dolayı derin esef ve hayal kırıklığı içindeyiz. Dizinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yıldönümü vesilesiyle 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağı daha önce duyurulmuştu.

Dizinin yayınının iptal nedeni özellikle Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) lobi faaliyetlerine bağlanmaktadır. Disney+, ANCA'nın Türklere karşı sistematik olarak karalama kampanyaları yürüttüğünün ve 1970'li ve 1980’li yıllarda dünyadaki Türk diplomatlara yönelik suikastlerden sorumlu bir terör örgütü olan ASALA'ya destek sağladığının muhtemelen farkındadır.

Disney+’ın, adını dolaylı olarak dahi olsa, bir terör örgütüyle herhangi bir şekilde ilişkilendirmekten kaçınma yönünde son derece büyük bir hassasiyet göstereceğini varsaymak istiyoruz.

Atatürk’e ilişkin olarak uluslararası alanda kabul gören anlayış bağlamında, Disney'den UNESCO'nun 1981 yılında Atatürk'ün yüzüncü doğum yıldönümü vesilesiyle kabul ettiği Karar’ı hatırlamasını istiyoruz. Birleşmiş Milletler Kararı, Atatürk'ün dünyada kalıcı barışın önemli bir destekleyicisi olduğunu ve renk, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin halklar arasında uyum ve işbirliğinin geliştirilmesi için büyük çaba gösterdiğini teyid etmiştir.

Bu nedenle, aşağıda imzası bulunan bizler, Disney+’dan Atatürk Dizisi’nin evvelce planlandığı şekilde yayınlanmasını talep ediyoruz.

218 imzacının isimleri alfabetik olarak aşağıda listelenmiştir: Ankara, 10 Ağustos 2023"

218 İMZACININ LİSTESİ

1. Şükrü ELEKDAĞ Ambassador (Ret.) Dean of the Turkish Diplomatic Service

2. Hikmet ÇETİN Former Minister of Foreign Affairs

3. Yaşar YAKIŞ Ambassador (Ret.) Former Minister of Foreign Affairs

4. Filiz DİNÇMEN Ambassador (Ret.)

5. Ahmet ACET Ambassador (Ret.)

6. Murat ADALI Ambassador (Ret.)

7. Orhan AKA Ambassador (Ret.)

