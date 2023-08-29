Bir kampanya şirketi 'ihsas-ı rey'de bulunabilir mi?

Geçenlerde bir arkadaşım instagramdaki bir paylaşımı gönderdi. Sonra da "Tanıyor musun fotoğraftakileri?" diye sordu telefon açarak... Ve ekledi: "Paylaşımı mutlaka oku..."

KALDIRILAN PAYLAŞIM

Fotoğraftaki iki kişiyi tanıdım; birisi Ateş İlyas Başsoy'du. Yanındaki ise Aylin Kotil'di. Fakat Paylaşım erişime kapalıydı!

İletiyi gönderen arkadaşımı aradım ve erişime açık olmadığını söyledim. Bunun üzerine araştırdı ve içeriği bulup bana gönderdi.

MEĞER...

Bu diyalogdan bir gün önce ise CHP'nin yerel yönetim kampanyasını Ateş İlyas Başsoy'un kampanya şirketine verdiğini bir gazete haberinden okumuştum. Bu haberle yukarıda sözünü ettiğim paylaşımın içeriğini yan yana getirdiğimde paylaşımın neden kaldırıldığını anladım tabii...

"AYLİN KOTİL... NOKTA."

@griturk'ün paylaşımı aynen şöyle (uzun olduğu için çok gerekli olmayan bölümlerini buraya almıyorum):

"'Sende mi Aylin Kotil'i destekliyorsun?' dediler.

Hıı, evet, destekliyom, noolcek?

Aylin 2014'te şartlar hiç elverişli değilken ve CHP ulusal anlamda tarihin en yanlış iletişimini yaparken Beyoğlu'nda çok iyi bir oy almıştı, ne yazık ki 2019'da bir başka eski dostum Alper Taş onca konjonktürel avantaja rağmen başaramamıştı. (...)

Aylin Kotil'i gözel bir bayyan olduğu için olduğu için değil, çalışkan bir insan olduğu için destekliyorum. (...)

Onu kimsenin eski eşi (...) olduğu için değil, Alman disiplini ve Karadeniz tutkusunu genlerinde birleştiren bağımsız bir kadın olduğu için destekliyorum.

Geçen hafta modaya uyup imzasını logolaştırmış. Bana fikrimi sordu.. 'İyi olmuş ama sonuna bir işaret ekleyeceğim' dedim ve ekledim. Kelimenin tam anlamıyla nokta kadar bir katkım oldu. Bakalım hoşunuza gidecek mi? (...)

Aylin Kotil... Nokta."

MESELENİN ÖZÜ

Mesele şu: @griturk, Aylin Kotil'i çok vurgulu bir şekilde İstanbul'da bir ilçeden müstakbel belediye başkan adayı olarak lanse ediyor. Hesap, Başsoy'a ait olmalı ki, CHP'nin kampanyasını üstlenince yaptığı paylaşımı kaldırıyor. Çünkü 2014'te CHP'nin Beyoğlu belediye başkan adayı olan Aylin Kotil, son dönemde bu kez Şişli belediye başkanlığına aday adayı gibi ortalarda dolaşıyor.

Ne var ki @griturk'ün paylaşımı kaldırılmadan önce geniş bir çevrenin dikkatinden kaçmıyor. Ve ister istemez hukuk tabiriyle benzeterek tanımlamak gerekirse 'ihsas-ı rey' olarak da değerlendiriliyor! Yani bir parti için yerel seçim kampanyası yürütecek şirketin başkanı, aday adayı gibi çalışma sürdüren birisiyle fotoğraf paylaşıp açıkça da lanse ediyor!

Söz konusu paylaşımı bendeniz de 'ihsas-i rey' olarak görüyorum. Başka nasıl görebilirim ki? Olmamış, hiç olmamış... "Acaba," dedim kendi kendime paylaşımı ilk okuduğumda, "acaba CHP'nin kampanyasının kendisine verileceğini ummuyor muydu? Yoksa sürpriz mi oldu? Ve bu yüzden mi o paylaşımı yapıp sonra da işi alınca kaldırdı?"

Başsoy, şimdi ikinci dönem için göreve talip olan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ve Şişli’den aday adayı olmayı düşünen başkaları da varsa onların yüzüne nasıl bakacak?

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Notlar: 1) Aylin Kotil, 2014'te CHP'nin Beyoğlu adayı olarak yüzde 35,2 oy aldı. Seçimi AK Parti adayı yüzde 47,8 oyla kazandı. 2)Bu yazıyı yazmadan önce A.İ. Başsoy'u aradım ancak geri dönüş yapmadı. 3)Bu yazının konusu adı geçse de Aylin Kotil değildir. 4)Aylin Kotil'in Beyoğlu adaylığı sürecini aday adaylığından itibaren çok iyi biliyorum. O süreç ilginçtir ve bir dahaki yazıda o süreci yazacağım. 5)Aylin Kotil'in siyasi arenada olması doğal. Ancak kendisine önerim her yere talep açmaması... Beyoğlu adayı Kotil... Bakırköy aday adayı Kotil... CHP İstanbul İl Başkan adayı Kotil... Milletvekili aday adayı Kotil... Şimdi bilmem hangi ilçe veya mesela Şişli aday adayı Kotil... Naçizane önerim, Aylin Hanım bir hedef belirleyip oraya doğru sabırlı bir yürüyüş yapmalı.