Bir İzmir var... Bu yazıyı sekiz yıldır İzmir'de yaşayan (önceden de 30 yılı aşkındır gelip giden ve yazlarını geçiren) birisi olarak kaleme alıyorum. Evet, bir İzmir var.

ÇEYREK YÜZYILDIR SOSYAL DEMOKRATLAR YÖNETİMDE

CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara'yı kazanmasından önce İzmir Büyükşehir, CHP'nin yönettiği en büyük kamusal kuruluştu. 1999'dan önce de CHP'li belediye başkanları yönetmişti İzmir'i; 1970'lerde İhsan Alyanak, 1980'lerde Yüksel Çakmur... Araya iki dönem merkez sağdan bir başkan, Burhan Özfatura girdi. Ondan sonra ise 1999'dan itibaren 25 yıldır 5 dönemdir sosyal demokratlar yönetiyor İzmir Büyükşehir ve bazen 29'a kadar çıkan ilçe belediyelerini. 1999'da Ahmet Piriştina DSP'den seçildi. Piriştina 2004'te bu defa CHP'den aday olarak yeniden seçildi fakat kısa süre sonra beklenmedik vefatı sonrasında belediye meclisindeki seçimde Bornova Belediye Başkanı olan Aziz Kocaoğlu geldi yerine. Kocaoğlu 2009 ve 2014'te de CHP'nin adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak İzmir Büyükşehir'i yönetti. Kendine has bir stili vardı. Aynı zamanda İzmir'de CHP'nin siyasi patronajı ondaydı adeta.

Kocaoğlu üç dönemden sonra kendisinin yeniden aday gösterilmeyeceği olasılığını dikkate alarak, aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun üç büyük ildeki Büyükşehir adaylıkları için başarı hikayesi olan ilçe belediye başkanları arasından tercihte bulunacağını öngörerek iki dönemdir Bergama Belediye Başkanı olan Mehmet Gönenç'i düşündü yerine. Fakat Kılıçdaroğlu Seferihisar'da iki dönem belediye başkanlığı yapan Tunç Soyer’in adaylığında karar kıldı. Soyer, CHP'nin İYİ Parti ile ittifak halinde girdiği ve HDP'nin de aday göstermemek suretiyle dolaylı destek verdiği 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 58,1 oyla İzmir'in 35. (Büyükşehir) Belediye Başkanı seçildi. Ancak Soyer, bu defa yani ikinci kez aday gösterilmedi. İlginç olan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı öncesinde Kılıçdaroğlu İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir adaylarını ve Tercan adayını kamuoyuna deklare ederken "üç büyük şehir" kalıbı içindeki İzmir'i pas geçmişti. Sancılı bir süreç sonunda İzmir Büyükşehir adayını sondan ikinci PM toplantısından sonra açıkladı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda işbaşına gelen yeni yönetimi. Buna göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu. 57 yaşındaki Tugay, 31 Mart 2019'da seçilen mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı.

ADAYLARDA KÖKLÜ DEĞİŞİM

CHP, İzmir'de çok köklü bir değişime gitti. Büyükşehir ile birlikte üçü dışında mevcut ilçe belediye başkanlarını da yeniden aday göstermedi. Tam dokuz kadın adayı var İzmir'in ve bunların üçü İzmir'in en büyük metropol ilçelerinden; Karabağlar'da çevre mühendisi Helil Kınay, Konak'ta mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karşıyaka'da iş insanı B. Yıldız İşçimenler Ünsal.

İzmir'de 40 yaş altında da tam 12 aday var. Örneğin, Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal 38 yaşında bir mühendis. Mevcut Bayraklı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, İmar Komisyonu Başkanı. Narlıdere Belediye Başkan Adayı İletişim Fakültesi Mezunu Erman Uzun henüz 32 yaşında. Mevcut Narlıdere Belediye Meclis Üyesi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Değişimi görmek istiyorsanız İzmir'e bakın" sözleri işte bu gençler ve kadınlarla gelen köklü aday değişiklikleri nedeniyle.

İZMİR, TÜRKİYE'YE İLHAM VERİYOR

"Bir İzmir var" derken sözü bakın nereye getireceğim... İzmir, Cumhuriyetin, laikliğin, demokrasinin, özgürlüğün, barışın, huzurun kalesi. Kurtuluş'un ve Kuruluş’un şehri. İlk ve son kurşunun atıldığı yer. Türkiye'ye bu yönüyle ışık tutan, ilham veren bir yer. Ve 25 yıldır sosyal demokrasinin bayrağını dalgalandıran bir yer. Bazen kırsalda bir veya birkaç ilçe belediyesi kaptırsa da değil Büyükşehiri, iktidar partisine bir tek metropol ilçe belediyesi kaptırmayan bir yer. Bu yüzden de AK Parti'nin adeta "nirvana"sı.

ARTIK KENETLENME ZAMANI

Bugün (15 Şubat) CHP'nin İzmir'de aday tanıtım toplantısı var. Genel Başkan Özgür Özel'in de katılımıyla adaylar tanıtılacak. Fakat hala mevcut başkanlar ile adaylar arasında birçok yerde adamakıllı bir kontak kurulmuş değil. Ve halk, seçmen bunu algılıyor. Herkesin bu tabloyu iyi okuması, bir daha serinlanlıkla değerlendirmesi gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda bir olmak var, iri olmak var, diri olmak var... Birlik ve dayanışma rüzgarları estirmek var...

Görev döneminde İzmir için afetlere ve hükümetin onca engeline karşın çok da çalışan ve birçok başarılı işe imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de, birçok ilçe belediye başkanı da aday belirleme sürecini içine sindiremedi. Bunu anlıyorum. Ancak bunun sorumlusu yerlerine gösterilen adaylar değil. CHP'nin parti içindeki gelişmeleri, kongreler ve kurultay süreci olsun, yeni yönetimin tercihleri olsun ülke ölçeğinde birçok belediye başkanının önünü kapadı. Mevcut başkanlara önerim, gerçek bir CHP'li duruşu göstermek suretiyle CHP'nin adaylarını azami destekleyerek en yüksek oyla seçilmelerini sağlama doğrultusunda çaba harcamaları... "İzmir duruşu" sergilemeleri... CHP'nin aday tanıtım toplantısında mevcut başkanların kırgınlıklarını bir kenara bırakıp eksiksiz yer alması İzmir adına ne güzel olur. Onlardan bunu bir İzmir seçmeni olarak bekliyorum. Artık kenetlenme zamanı. İktidar blokunu sevindirme zamanı hiç değil. "Bir İzmir var"sa...

"KURALLARIN OLMADIĞI YERDE KRALLAR OLUR"

Son notum da şu olsun: Galiba bu sözü ilk olarak CHP'nin eski MYK üyesi ve parti sözcüsü Faik Öztrak'ın bir konuşmasından hatırlıyorum; "Kuralların olmadığı yerde krallar olur!" O zaman da bir ilçede mülakata giren aday adayı başka bir ilçeden aday gösterilir ya da hiç başvurusu olmayan birisi bile son anda adaylaştırılabilir. Başka bir örnek vereyim: Bir CHP MYK üyesinin görevden alındığını televizyon altyazısından öğrenmemesi için genel başkan tarafından PM üyeleri arasından atanarak değil, seçilerek göreve gelmesi lazım.

Aday belirleme sürecinden yakınanların o zaman öncelikle CHP'de kuralların egemen olmasını, tüzük değişikliği ile belediye başkanı, milletvekili, belediye meclis üyesinin nasıl seçileceği hususunu netleştirmelerini sağlamaları için çaba harcaması gerekiyor. Yani "amasız fakatsız" tüzük değişikliği şart.