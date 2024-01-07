Sibel'in Cahit'e yazdığı Almanca mektup

"Sevgili kocacığım, buraya geleli birkaç hafta oldu. İstanbul rengarenk,hayat dolu bir şehir. Yaşamayan tek kişi varsa burada o da benim. Ne yapıyorsam ayakta kalmak için yapıyorum . Herşeyi seninle görmeyi ,seninle keşfetmeyi o kadar isterdim ki...."

Yapayalnız yazarken gördüğümüz,

Ve günün her saatinde , her mekanda yalnızlığını ve özlemini yazdığı bu mektup ...

hem çok trajiktir hem de çok ironik.

Zira birebir Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya giden insancıkların karılarına yazdıkları mektuplardır bunlar.

Bakın size tam metni “kocacım “ yerine “karıcım” , “ İstanbul yerine de Berlin yazarak okuyayım :

“Sevgili karıcığım , buraya geleli birkaç hafta oldu. Berlin rengarenk,hayat dolu bir şehir. Yaşamayan tek kişi varsa burada o da benim. Ne yapıyorsam ayakta kalmak için yapıyorum . Herşeyi seninle görmeyi ,seninle keşfetmeyi o kadar isterdim ki...."

Bir şiir de Murathan Mungan'dan okuyalım o zaman:

“Dönmek mümkün mü artık

Dönmek onca yollardan sonra

Yeniden yollara düşmek

Neresi sıla bize neresi gurbet (diye başlar....)

Rakılı akşamlar, gün batımları

Çocuk gibi ağlar yaz sarhoşları

Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar

Hatırlatır her şey eski aşkları

Neresi sıla bize ,neresi gurbet

Yollar bize memleket (diye biter)

Hepimiz yıllar geçtiğinde de, toplumsal cinsiyet rolleri değiştiğinde de, sosyolojik değişimlerden sonra da, nerenin sıla nerenin gurbet olduğunu kendi içimizde düşünelim diye...