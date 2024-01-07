Neresi gurbet?
Hepimiz yıllar geçtiğinde de, toplumsal cinsiyet rolleri değiştiğinde de, sosyolojik değişimlerden sonra da, nerenin sıla nerenin gurbet olduğunu kendi içimizde düşünelim diye...
Sibel'in Cahit'e yazdığı Almanca mektup
"Sevgili kocacığım, buraya geleli birkaç hafta oldu. İstanbul rengarenk,hayat dolu bir şehir. Yaşamayan tek kişi varsa burada o da benim. Ne yapıyorsam ayakta kalmak için yapıyorum . Herşeyi seninle görmeyi ,seninle keşfetmeyi o kadar isterdim ki...."
Yapayalnız yazarken gördüğümüz,
Ve günün her saatinde , her mekanda yalnızlığını ve özlemini yazdığı bu mektup ...
hem çok trajiktir hem de çok ironik.
Zira birebir Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya giden insancıkların karılarına yazdıkları mektuplardır bunlar.
Bakın size tam metni “kocacım “ yerine “karıcım” , “ İstanbul yerine de Berlin yazarak okuyayım :
“Sevgili karıcığım , buraya geleli birkaç hafta oldu. Berlin rengarenk,hayat dolu bir şehir. Yaşamayan tek kişi varsa burada o da benim. Ne yapıyorsam ayakta kalmak için yapıyorum . Herşeyi seninle görmeyi ,seninle keşfetmeyi o kadar isterdim ki...."
Bir şiir de Murathan Mungan'dan okuyalım o zaman:
“Dönmek mümkün mü artık
Dönmek onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
Neresi sıla bize neresi gurbet (diye başlar....)
Rakılı akşamlar, gün batımları
Çocuk gibi ağlar yaz sarhoşları
Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar
Hatırlatır her şey eski aşkları
Neresi sıla bize ,neresi gurbet
Yollar bize memleket (diye biter)
Hepimiz yıllar geçtiğinde de, toplumsal cinsiyet rolleri değiştiğinde de, sosyolojik değişimlerden sonra da, nerenin sıla nerenin gurbet olduğunu kendi içimizde düşünelim diye...