Apocalypse Now

Francis Ford Coppola

1979

Amerikan savaş helikopterleri Vietnam köyünü bombalamaya giderken güçlü bir biçimde devreye giren müzik Wagner’in ünlü “Ride of the Valkyries” eseridir.

Valküreler , İskandinav /Germen mitolojisinde savaşta ölenleri cennete götüren peri kızlarıdır.

Operanın 3. Perdesinin girişi olan Valkürelerin Uçuşu bölümünde uçan atların üzerinde savaşçı

Valkürekerin toplanmalarını, gök gürültüleri arasında dinleriz.

Filmin bu sahnesinde , o atlar Amerikan helikopterleridir.

Hitler’in ve Nazilerin en sevdiği bestecidir Wagner.

Müziği diegetic müzik yaparak , Amerikalıların saldırı eşliğinde dinlemeyi tercih ettiği, kaynağı filmin içinde olan müzik yaparak , Vietnam’ı işgal eden Amerikan ordusunu Nazilerle özdeşleştirir Coppola.

Göndermenin bir diğer inceliği de şudur :

“The Ride of the Valkyries" çalarken helikopterlerin köyün üzerine çullandığı sahne, Vietnam Savaşı'na ironik bir yorumdur.

Orijinal Wagner operası "Der Ring des Nibelungen" de Valkyrieler, daha sonra yenilgiyle sonuçlanacak olası bir zafer eşiğine gelirler.

Helikopter muharebesindeki bariz zaferi, savaştaki nihai yenilgi takip edecektir.

Saldırı sırasında bir askerin bombayı okşayan elini görürüz.

Kubrick’in unutulmaz filmi Dr. Strangelove’da bombanın üstünde rodeo yapan kovboya göndermedir adeta.

Ve filmde gördüğümüz katliam da ünlü “My Lai Katliamı”’nı düşündürür bize.

Vietnam Savaşı sırasında ABD güçleri tarafından, Güney Vietnam yönetimine bağlı köyler olan My Lai, My Khe ve Son My'da 347 sivilin katledilmesi hadisesidir.

Komutasını teğmen William Calley'in yaptığı ,bölgede görevli ABD silahlı gücünün işlediği bu savaş suçu bir İngiliz gazeteci tarafından ortaya çıkarılmıştır ve olaydan bir sene sonra ABD ordusu tarafından kabul edilmiştir.

Sahnenin en çarpıcı detaylarından biri Coppola’nın kamerasını, yani bizi de bu katil helikopterin arka koltuğuna oturtmasıdır.

Saldırgan ve emperyalist , savaş yanlısı Amerikan kamuoyuna atılmış bir tokattır bu sinematografik tercih.