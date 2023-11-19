'İçimde kötü bir his var!'

Ve filmde cevabını bulacağımız soru: Palpatine’in dediği gibi “Oğulun babaya olan merhameti onun sonu mu olacak" yoksa babanın oğula olan merhameti başkasının mı sonu olacaktır?

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Mehmet Sindel

Mehmet Sindel

mehmet@elisdt.com

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Jedi’ın Dönüşü
Star Wars IV
Ama kronolojik olarak üçüncü film.
Orijinal üçlemenin finali.
Bu kez yönetmen koltuğunda Richard Marquand’ı tercih eden George Lucas, Luke Skywalker Tatoine gezegenine döner.
Kahramanın sonsuz yolculuğu döngüsünde kahramanın evine dönüşüdür bu.

'İçimde kötü bir his var!' - Resim : 1

Bu arada Galaktik İmparatorluk eskisinden de daha güçlü yeni bir ölüm yıldızı yapmıştır.
Kayan yazılar bir kez daha bir uzay gemisi olup uzaklaşırken...
Kamera yukardan aşağı tilt yapar ve Death Star’ı görürüz.
Tilt hareketinin aşağıdan yukarı değil de yukarıdan aşağı olması bu güçlü canavara yöneltilmiş hor gören bir bakıştır.
Zaten Death Star da yaralanmış, örselenmiş görülür.
Adeta yaralanmış bir kafa ve yüze benzer.
Maskenin altındaki Darth Vader gibi...
Hemen arkasından ekranı yaran, penetre eden ve domine eden kocaman bir fallus görürüz.
Düşman kocamandır.
Ve adeta kendinden küçük böcekler doğuran bir canavar gibi içinden İmparatorluğun savaş uçakları çıkar.

'İçimde kötü bir his var!' - Resim : 2

Death Star hem karanlık tarafın, hem imparatorluğun, hem de imparatorun egosunun tezahürü gibidir.
Devasadır ve mekaniktir.
Tüm zorba rejimlerin mimarisi gibi.

Ve filmde cevabını bulacağımız soru:

Palpatine’in dediği gibi “Oğulun babaya olan merhameti onun sonu mu olacak" yoksa babanın oğula olan merhameti başkasının mı sonu olacaktır?

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