Carol

Ellerin, emeğin karşılığını bulacağı özgür ve barış dolu yarınlara kapı açan bir yeni yıl olsun.

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Mehmet Sindel

Mehmet Sindel

mehmet@elisdt.com

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Yeni bir yıla girerken, içinden yılbaşı geçen güzel bir film..
“Carol”
2015
Todd Haynes
Bir Patricia Highsmith uyarlaması

Carol - Resim : 1

Filme dair gördüğümüz ilk imge parmaklıklar.
Demir bir duvar adeta.
İşlevi ayırmak, bizi birbirimizden ayırmak.
Sonra kamera yavaşça tilt yapıyor.
Ve yönetmenin bize sinematografik bir oyun oynadığını anlıyoruz.
Meğer o parmaklıklar bizi kanalizasyondan ayıran mazgallarmış.
Ayrımcılığın boktanlığını anlatan çok zeki bir numara.
Ve aynı zamanda mora dönüşen yazı karakterleri.
Feminist bir film izleyeceğiz.
Biçimci bir açılış numarası mı yoksa anlamlı bir oyun mu ?
Bence anlamlı zira açılış sekansındaki ilk numara ama son değil.
Film boyunca bizi sinematografi ile şaşırtacağını ve dikkatli izlememiz gerektiğini söyleyen bir ön uyarı bu.
Sokaklar erkek kaynıyor gece. Kadın görmüyoruz.
Ve kamera bir erkeği takip etmeye başlıyor.
Konvansiyonel olarak bunun filmin baş karakteri olması gerekiyor.
Zira zihnimizdeki kodlama bu.
Hem de yolun bir tarafından diğerine geçen ve yürüyen bir erkek.
Kesinlikle bu karakterin yolculuğuna ve dönüşümüne tanıklık edeceğiz değil mi ?
Şimdi de kahramanımız bir köşede, dönemeçte.
Hayatının önemli bir virajını dönüyor.
Bu feminist filmin yapımcısının Hollywood’un bir numaralı cinsel tacizcisi Harvey Weinstein olduğunun da altını çizeyim
Siz yine siz olun Hollywood filmi izlerken pek havaya girmeyin ..
Weinstein feminizmi de nihayetinde kadınları sömüren büyük şirketlerin 8 Mart kutlama videoları kadar samimidir.
Meta eleştirimizi de masaya koyup devam edelim.
Lüks bir mekandayız. Karakterimiz merdivenleri çıkar. Yükselişteki biridir.
Kamera pan yapar.
Ve Carol’a ulaşırız.
Direkt olarak ona kesmez kamera. Zira önce burjuvaları izleriz.
Filmin sınıfsal ve sosyolojik katmanı çok mühimdir.
Carol o karanlığın içinde güneş gibi parlamaktadır.
Yönetmen bize açılış sekansının ikinci sinematografik oyununu oynamıştır
Filmin öznesi bir erkek değil bir kadındır.
Erkek ve kadının toplumsal özne/nesne rollerine dair şık bir oyundur bu.
Carol’u ilk gördüğümüzde elleriyle oynar.
Bir eliyle diğer elinin bileğine dokunur.
Sinemada anlatıyı eller üstünden kuran başlıca filmlerden biridir
Eller beceriyi, iradeyi anlatır.
Hem estetik, hem güzel hem seksidirler hem de en sınıfsal uzvumuzdur.
Yanlışımız olmasın.
Sınıfsal ayrım cinsel organlarımız üzerinden işlediğinden çok daha fazla ellerimiz üzerinden işler.

Carol - Resim : 2

Ellerin, emeğin karşılığını bulacağı özgür ve barış dolu yarınlara kapı açan bir yeni yıl olsun.

Carol - Resim : 3

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Mehmet Sindel Arşivi

Midsommar 25 Aralık 2022
Özel bir gün 17 Aralık 2022
Ateş Arabaları 11 Aralık 2022
The Matrix  03 Aralık 2022
Oz Büyücüsü 27 Kasım 2022
Büyük Diktatör 20 Kasım 2022
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