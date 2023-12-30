2023 top 10 filmler

Bir filmi sevmek ya da sevmemek tamamen özneldir. Sevmenin bir insanda, bir yerde, bir şarkıda ya da yemekte nasıl rasyonalite ile alakası yoksa, filmde de olamaz.

Mehmet Sindel

Mehmet Sindel

mehmet@elisdt.com

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2023’ün son yazısı madem...
O zaman bir filmin bir sahnesini yazmak yerine
Buyrunuz 2023 yılında benim izlediğim filmler arasında en sevdiğim Top 10 filme

2023 top 10 filmler - Resim : 1

The Zone of Interest, Jonathan Glazer
Beau is Afraid, Ari Aster
Kuru Otlar Üstüne, Nuri Bilge Ceylan
Anatomy of a Fall, Justine Triet
Dream Scenario, Kristoffer Borgli
Rimini, Ulrich Seidl
Afire, Christian Petzold
Sick of Myself, Kristoffer Borgli
World War III, Houman Seyyedi
Bad Living, Joao Canijo

Bu vesileyle “sevdiğim film “, “iyi film” , “büyük film “ kavramları üzerine de hem biraz düşünmek hem de meseleyi kavramsallaştırmakta fayda var.

Bir filmi sevmek ya da sevmemek tamamen özneldir. Sevmenin bir insanda, bir yerde, bir şarkıda ya da yemekte nasıl rasyonalite ile alakası yoksa, filmde de olamaz.
Mühim ve büyük bir filmi sevmeyebilir , tamamen thrash bir filmden haz alabilirsiniz.
Ve bunda yanlış ya da eleştirilebilir bir şey yoktur.

Ancak, “iyi film “ dediğimiz zaman olay farklıdır. Eğer o film, siz sinema salonundan çıktığınızda (evet filmler sinema salonunda izlenir) bitmiyor, yolda giderken, akşam yastığa kafanızı koyduğunuzda, sabah uyanıp kahvaltınızı yaparken sizin zihninizde yaşamaya devam ediyorsa, sizi değiştiriyor dönüştürüyor ,kendinize ve dünyaya dair düşündürüyorsa o iyi filmdir.

Ve büyük filmler....
Eğer ki bir film her izlediğinizde büyüyorsa, beşinci defa izlediğinizde dördüncü izleyişinizden daha da fazla etkileniyor, yeni keşifler yapıyorsanız işte o büyük filmdir.

Yukarıda sizinle paylaştığım filmlerin hepsini elbette sevmeyeceksiniz.
Ama sanırım hepsini açıkladığım nedenle iyi bulacaksınız.
Ve umarım içinden en az birinin büyük film olduğunu hissedeceksiniz.

Sinema bizi daha iyi bir insan yapabilir.
Eğer biz izin verirsek...

2024’ün daha tahammül edilebilir bir yıl olmasını dilerim.
Biz bir şeyler yaparsak, belki mümkündür.

Mehmet Sindel Arşivi

Hüzün Üçgenleri 23 Aralık 2023
Teneke Trampet 16 Aralık 2023
Aşk Köpekliktir 09 Aralık 2023
Gündüz Güzeli 03 Aralık 2023
Ötekiler... 26 Kasım 2023
'İçimde kötü bir his var!' 19 Kasım 2023
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