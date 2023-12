2023 top 10 filmler

2023’ün son yazısı madem...

O zaman bir filmin bir sahnesini yazmak yerine

Buyrunuz 2023 yılında benim izlediğim filmler arasında en sevdiğim Top 10 filme

The Zone of Interest, Jonathan Glazer

Beau is Afraid, Ari Aster

Kuru Otlar Üstüne, Nuri Bilge Ceylan

Anatomy of a Fall, Justine Triet

Dream Scenario, Kristoffer Borgli

Rimini, Ulrich Seidl

Afire, Christian Petzold

Sick of Myself, Kristoffer Borgli

World War III, Houman Seyyedi

Bad Living, Joao Canijo

Bu vesileyle “sevdiğim film “, “iyi film” , “büyük film “ kavramları üzerine de hem biraz düşünmek hem de meseleyi kavramsallaştırmakta fayda var.

Bir filmi sevmek ya da sevmemek tamamen özneldir. Sevmenin bir insanda, bir yerde, bir şarkıda ya da yemekte nasıl rasyonalite ile alakası yoksa, filmde de olamaz.

Mühim ve büyük bir filmi sevmeyebilir , tamamen thrash bir filmden haz alabilirsiniz.

Ve bunda yanlış ya da eleştirilebilir bir şey yoktur.

Ancak, “iyi film “ dediğimiz zaman olay farklıdır. Eğer o film, siz sinema salonundan çıktığınızda (evet filmler sinema salonunda izlenir) bitmiyor, yolda giderken, akşam yastığa kafanızı koyduğunuzda, sabah uyanıp kahvaltınızı yaparken sizin zihninizde yaşamaya devam ediyorsa, sizi değiştiriyor dönüştürüyor ,kendinize ve dünyaya dair düşündürüyorsa o iyi filmdir.

Ve büyük filmler....

Eğer ki bir film her izlediğinizde büyüyorsa, beşinci defa izlediğinizde dördüncü izleyişinizden daha da fazla etkileniyor, yeni keşifler yapıyorsanız işte o büyük filmdir.

Yukarıda sizinle paylaştığım filmlerin hepsini elbette sevmeyeceksiniz.

Ama sanırım hepsini açıkladığım nedenle iyi bulacaksınız.

Ve umarım içinden en az birinin büyük film olduğunu hissedeceksiniz.

Sinema bizi daha iyi bir insan yapabilir.

Eğer biz izin verirsek...

2024’ün daha tahammül edilebilir bir yıl olmasını dilerim.

Biz bir şeyler yaparsak, belki mümkündür.