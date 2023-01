16 yıldır süren adalet mücadelesi

Agos gazetesi yayın yönetmeni Hrant Dink, yıllara yayılan ve adım adım yükseltilen örgütlü bir linç süreci sonunda 19 Ocak 2007 günü gazetesinin önünde, güpegündüz ve şehrin ortalık yerinde öldürüldü. Katli de tıpkı linç süreci gibi korkakça ve alçakçaydı. Pusu kuruldu, arkadan ateş edildi. Hrant’ı bir kez bile görmemiş, sesini hiç duymamış olan tetikçi kendine gösterilen siyah beyaz gazete kesiği fotoğraftan onu düşman bellemiş, kapısının önüne kadar getiren “abilerinden” hedefini öğrenmişti. Katili arkadan değil karşıdan gelse, Hrant’ın tertemiz yüzüne bir kez baksa, o her zaman ağlayacakmış gibi nemli ama her an ağız dolusu bir kahkaha atacakmış gibi ışıklı gözlerine bir kez olsun baksa, Hrant, kapısına her gelene yaptığı gibi kollarını genişçe açsa belki de o tetiği çekemezdi. Hrant Dink yere düşerken İstanbul’un bütün güvercinleri havalandı.

VİCDAN DENİZİ

Dört gün sonra İstanbul ve Türkiye, Hrant Dink’i aramızdan alan karanlığa teslim olmadığını gösterdi. Onu hedef alan ırkçılığa inat, “Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Ermeniyiz” diyerek, adeta bir vicdan denizi gibi yüz bin kişi şehri bir baştan bir başa yürüdük. Hrant’ı düştüğü kaldırımdan ilk o gün kaldırdık. Her 19 Ocak’ta Agos’un önünde toplanan binlercemiz, bu hafta boyunca onu anmak için ülkenin birçok şehrinde ve dünyanın farklı şehirlerinde bir araya gelen on binlercemiz onu düştüğü yerden bir daha kaldırıyoruz.

Hrant Dink’i susturmak isteyenler bunu başaramadı. Onun sesi her geçen gün büyüyor, çoğalıyor. Onun kaynağını hakikatten alan inadı, hiç solmayan umudu, mazluma güç veren cesareti 16 yıldır bizimle. Hrant Dink’in yüzünde felaketlere rağmen gülümseyebilmenin mümkün olduğunu gördük. Onun cesaretinde yaralarımızı sağaltmak için upuzun bir yürüyüşün mümkün olduğunu gördük. Onun ruhunda kardeşliğin, eşitliğin, barışın mümkün olduğunu gördük. Onun vicdanında tüm farklılıkların bir arada bulunabileceğini gördük. Hrant Dink’in temsil ettiği değerlerde biz umudu gördük.

“KATİLLERİ KORUYAN CİNAYETE ORTAKTIR”

Hrant Dink cinayeti davası onu aramızdan alan karanlığı aydınlatmak için de aslında bir fırsattı. Hrant için adalet hepimiz için de adalet kapısını açabilirdi. Böyle olmadı. Birbirinden farklı görüşlerde olsalar bile önceden bütün ayrıntılarıyla haberdar oldukları cinayeti engellemek için parmağını bile kıpırdatmayanlar, tetikçileri kollayarak cinayeti mümkün kılanlar, sonrasında da üstünü örtmek için hep birlikte seferber oldular. Cinayetten 6 ay sonra başlayıp, iki ayrı davada 14 yıl süren yargılama süreci boyunca mahkeme salonlarında kendilerini temize çıkarmak için birbirini suçlayanlar tam bir mutabakat içinde bu suça yol vermiş ve ortak olmuşlardı. Onun için “Katilleri koruyan cinayete ortaktır” diye haykırdık, duruşmalar boyunca sürdürdüğümüz adalet nöbetlerinde.

Cinayette sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı dava 131 duruşma sonunda 26 Mart 2021’de verilen kararla bitirildi. Cinayete giden süreçte yer alanlar, Hrant Dink’i hedef haline getirenler hiç yargılanmadı. Görevleri olduğu halde önceden bilgi sahibi oldukları cinayeti engellemek için ve Hrant Dink’i korumak için harekete geçmeyenler cezalandırılmadı. Tanıkların bir kısmı hiç dinlenmedi bile. Soruşturmanın genişletilmesi talepleri reddedildi. Cinayetin arkasındaki ortak irade tam olarak ortaya çıkartılmadı. Dava dosyası halen Yargıtay aşamasında. Adalet yerini bulmadı. Hrant için adalet mücadelesi devam ediyor. O yüzden “Biz bitti demeden bu dava bitmez” diye haykırıyoruz.

KARANLIK BİR GÜN DAĞITILACAK

Her 19 Ocak’ta olduğu gibi bugün de Agos’un önünde Hrant Dink’in sesine kulak vereceğiz. “Seninleyiz Ahparig, buradayız” diye haykıracağız. Bu bir yas günü, eksikliğimizi, hüznümüzü paylaşacağız. Ama her 19 Ocak’ta olduğu gibi o meydanı eşitlik, adalet talebimizi yükselttiğimiz bir yer olacak. Biliyoruz ki bu karanlık bir gün dağıtılacak. Hrant Dink “Burası aydınlacak ve biz onun için uğraşıyoruz” demişti bir konuşmasında. Son yazısında “Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardandık” demişti. O meydanda yan yana gelip birbirimizden güç alacağız. Hrant Dink’in inadı, umudu ve cesareti de bizimle. Gelin bir el verin, Hrant Dink’i vurulup düştüğü o kaldırımdan bir daha kaldıralım.

Bülent Aydın

19 Ocak 2023