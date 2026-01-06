Latin Amerika El Libertador’unu bekliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aslında Bolivar bir isim. Bolivarianizm, hem tarihi bir bağımsızlık mücadelesini hem de modern bir siyasi ideolojiyi temsil ediyor.

Dayandığı temel ise Simon Bolivar’ın kendisi. Bu kişi 9. yüzyılda Latin Amerika’yı İspanyol sömürgeciliğinden kurtaran kişi. Bu ideoloji sacayağı üzerinde yükseliyor.

Pan-Amerikanizm: Yani Latin Amerika ülkelerinin dış müdahalelere özellikle ABD ve Avrupa’ya karşı karşı tek bir güçlü blok veya konfederasyon halinde birleşmesi.

Tam Egemenlik ve Anti-Emperyalizm: Ülkelerin kendi kaynakları üzerinde tam kontrol sahibi olması ve yabancı güçlerin ekonomik veya askeri vesayetini reddetmesi.

Sosyal Adalet: Toplumun en alt kesimlerinin eğitime, sağlığa ve kaynaklara erişiminin sağlanması.

Simón Bolívar Kimdi ve Ne Yapmıştı?

Simón Bolívar (1783-1830), Latin Amerika tarihinde "El Libertador" (Kurtarıcı) unvanıyla anılan en önemli figür. Zengin bir ailenin çocuğu olarak Venezuela'da doğmuş, ancak hayatını kıtanın özgürlüğüne adamış. Aslında başarılı da olmuş.

Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Panama'nın İspanya'dan bağımsızlığını kazanmasına liderlik etmiş. Bolivya devleti ise doğrudan onun onuruna bu adı almış.

En büyük hayali olan, bugünkü Kolombiya, Venezuela, Ekvador ve Panama’yı kapsayan devasa bir federasyon kurmuş ve bunun ilk başkanı olmuş.

Köleliğin kaldırılmasını savunmuş ve yerli halkların haklarını korumaya yönelik adımlar atmış. Ancak hayal ettiği "Birleşik Latin Amerika" vizyonu, bölgesel liderlerin çekişmeleri nedeniyle o ölmeden hemen önce parçalanmış.

Pekiyi bu önemli adamın adından yola çıkarak kendisine Bolivarcı deninler günümüzde kimler oluyor dersiniz? İşte amerikanın müdahale ettikleri tam da bu kişiler. Aslında sadece Bolivarcı değil kendilerini "Chavista" (Chavez taraftarı) olarak da adlandırıyorlar. Bildiğiniz gibi Chavez, Amerika’nın yakaladığı Maduro’dan önceki başkan.

Anlayacağınız Başkan Trump’un bu tavırları devam ederse Bolivar ismini daha çok duyacağız anlaşılan. Çünkü Latin Amerika’da bu kavganın geçmişi çok uzun.