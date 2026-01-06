Latin Amerika El Libertador’unu bekliyor

ABD’nin Venezuela operasyonu ile birlikte her satır arasında görür hale geldik. Bolivarcılık. Eskiden bizler haber yazarken bir de kutu açıp adı geçen kimi kelimelerin anlamlarını yazardık. Artık kimse ilgilenmiyor. Ama bizde hizmet sonsuz. Size anlatıyım Bolivarcılık nedir?

Son Güncelleme:
Hatice Turhan

Hatice Turhan

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aslında Bolivar bir isim. Bolivarianizm, hem tarihi bir bağımsızlık mücadelesini hem de modern bir siyasi ideolojiyi temsil ediyor.

Dayandığı temel ise Simon Bolivar’ın kendisi. Bu kişi 9. yüzyılda Latin Amerika’yı İspanyol sömürgeciliğinden kurtaran kişi. Bu ideoloji sacayağı üzerinde yükseliyor.

Pan-Amerikanizm: Yani Latin Amerika ülkelerinin dış müdahalelere özellikle ABD ve Avrupa’ya karşı karşı tek bir güçlü blok veya konfederasyon halinde birleşmesi.

Tam Egemenlik ve Anti-Emperyalizm: Ülkelerin kendi kaynakları üzerinde tam kontrol sahibi olması ve yabancı güçlerin ekonomik veya askeri vesayetini reddetmesi.

Sosyal Adalet: Toplumun en alt kesimlerinin eğitime, sağlığa ve kaynaklara erişiminin sağlanması.

Simón Bolívar Kimdi ve Ne Yapmıştı?

Simón Bolívar (1783-1830), Latin Amerika tarihinde "El Libertador" (Kurtarıcı) unvanıyla anılan en önemli figür. Zengin bir ailenin çocuğu olarak Venezuela'da doğmuş, ancak hayatını kıtanın özgürlüğüne adamış. Aslında başarılı da olmuş.

Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Panama'nın İspanya'dan bağımsızlığını kazanmasına liderlik etmiş. Bolivya devleti ise doğrudan onun onuruna bu adı almış.

En büyük hayali olan, bugünkü Kolombiya, Venezuela, Ekvador ve Panama’yı kapsayan devasa bir federasyon kurmuş ve bunun ilk başkanı olmuş.

Köleliğin kaldırılmasını savunmuş ve yerli halkların haklarını korumaya yönelik adımlar atmış. Ancak hayal ettiği "Birleşik Latin Amerika" vizyonu, bölgesel liderlerin çekişmeleri nedeniyle o ölmeden hemen önce parçalanmış.

Pekiyi bu önemli adamın adından yola çıkarak kendisine Bolivarcı deninler günümüzde kimler oluyor dersiniz? İşte amerikanın müdahale ettikleri tam da bu kişiler. Aslında sadece Bolivarcı değil kendilerini "Chavista" (Chavez taraftarı) olarak da adlandırıyorlar. Bildiğiniz gibi Chavez, Amerika’nın yakaladığı Maduro’dan önceki başkan.

Anlayacağınız Başkan Trump’un bu tavırları devam ederse Bolivar ismini daha çok duyacağız anlaşılan. Çünkü Latin Amerika’da bu kavganın geçmişi çok uzun.

Son Güncelleme:

Hatice Turhan Arşivi

İşte Maduro’ya İhanet Eden Kişi 04 Ocak 2026
'Amerika, İsrail’in Sömürgesidir' 02 Ocak 2026
Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığı’ndan Süratle İstifa Etmeli 24 Aralık 2025
Uyuşturucu Testini Atlatmanın Tek Yolu: İçmemek 23 Aralık 2025
Muhteşem Bir Müze ve Korkunç Bir Turizm 15 Aralık 2025
Bazen Bir Puro Sadece Purodur 10 Aralık 2025
Hatice Turhan Tüm Yazıları
Yazarlar
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız '10 Günde 10 Kilo' Masalı: Hızlı Kilo Vermenin Perde Arkası
Neşe Doster
Neşe Doster Dilek Mi, Çağrı Mı?
Mete Yolaş
Mete Yolaş ABD'nin Venezuela Planı: Küresel Gıda Savaşları
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Mutfaktaki Dört Kuşaklık Miras
Sabri Arpaç
Sabri Arpaç Noel ve Yılbaşı Üzerine...
ÇOK OKUNANLAR
İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor: 29 ölü, 1200’den Fazla Gözaltı! İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor!
Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme: Ana Gündem Venezuela ve Gazze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu
Göletteki Otomobilde Cesedi Bulunmuştu: Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu