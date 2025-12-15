Muhteşem Bir Müze ve Korkunç Bir Turizm

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çağdaş Mısır inanılmaz bir uygarlığın üzerinde yer alıyor. Eski Mısır uygarlığı o denli önemli ve etkileyici ki, bugün bile ülkenin kaderini şekillendiriyor. Ülkeye 2025 yılında yaklaşık 17 milyon turist geleceği hesap ediliyor. Bir kısmı deniz-kum güneş için güneye gitse de çok çok büyük bir kısmının sebebi aynı. Piramitler ve eski antik Mısır uygarlığı.



Benim bu sefer ki ziyaret sebebim yeni açılan “Büyük Mısır Müzesi”ni ziyaret. Gerçekten çok güzel bir bina. Firavun Tutankhamun’un altın maskesi ve mezarından çıkan diğer eşyaları anlatmayacağım. (Bu arada müze gerçekten etkileyici. Tavsiye ederim.)



Ben size bir turisti “Bir daha gelmem” dedirtecek seviyede iten sebepleri sıralayacağım.



Bizdeki sorun Kahire’de de var. Taksi şoförleri turist gördüler mi açıkça dolandırma eğilimindeler. Ne fiyat tuttururlarsa artık. Üstelik bunu kabaca yapıyorlar. Taksimetre açmıyorlar, aşırı süratli araç kullanarak arka koltukta oturanları korkutmaya çalışıyorlar, sürekli korna çalıyorlar. Bildiğin keyifli olması gereken kısa yolculuğu terörize ediyorlar.



Hadi bunlar böyle. Ben de aplikasyondan araç çağırırım derseniz akıllılık edersiniz. Burası kısmen daha iyi. Ama kısmen. Çağırdığınız araçların yaklaşık üçte biri fiyat belli olduğu halde pazarlık edip iki-üç kat fazla para istiyor. Pazarlık etmeyen üçte ikilik kısmın da yarısı koltuğa oturduğunuz an size yan ürün ve hizmet satmak istiyor. Mesela Piramitleri gideceksiniz ya, yolun kapalı olduğunu çok yürümeniz gerekeceğini yakına bırakmanın da ek ücrete tabii olduğunu anlatıyor. Veya bilete alınması gerektiğini, kendisinin bu hizmeti verebileceğini söylüyor. Hele biri bana deve ve at gezisi satmaya çalıştı. İstemiyorum dedikçe ısrar büyüyor.



Bunları aşıp Piramitlerin platosunun girişine gittiğinizde ise başka bir sorun başlıyor. Belli ki otoriteler işi düzenlemek adına kokart sistemi getirmiş. Ancak bu kez de kokartlı tacizciler oluşturmuş. Boyunlarında asılı kimliklerle yanınıza yanaşıyor ve bilet almanız için yönlendiriyor. Ki olay sonra ortaya çıkıyor. Biletleri elinizden kapıp kalabalık içinde ite ite girişe yönlendiriyor, sizin biletinizi okutup peşinizden geliyor. Zorla size rehberlik yapmaya çalışıyor. “İstemiyorum” demeniz umurlarında değil. Ya deve ya at mutlaka binmeniz gerektiği konusunda ısrarcılar. Bildiğin kavga etmeniz gerekiyor. Yabancı bir ülkede kaba davranan biriyle kavga etmeniz ne derece kolay bir düşünün.



“Dayak mı yedim, Piramit mi gezdim” diye düşünüyorsunuz.



Sayın Mısırlı yetkililer. Öncelikle Yeni Büyük Müze ile insanlık tarihine yaptığınız katkı için teşekkür ederim. Ancak turistik alanların süratle düzenlenmeye ve taksi şoförlerinin ıslaha ihtiyacı var.



Başta da dediğim gibi. Bir hazinenin üzerinde oturuyorsunuz. Ama hazinenin bekçisi ortalığı temizlemiyor. Biliyorum zor. Biliyorum, çok zor. Ama bunu yapmaz iseniz, başkaları benim gibi bir daha gelmek için bir sebep bulamayacaktır.



Not: Büyük Mısır Müzesi girişinde Piramitlerde olduğu gibi sıkıntılı bir durum yok. Ama taksiciler yine aynı taksici. Dışarıda bekliyorlar.