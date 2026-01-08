Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Site ve apartman aidatlarında yaşanan yüksek artışlar vatandaşların tepkisini çekerken, hükümet bu alanda kapsamlı bir düzenleme için düğmeye bastı. Özellikle son yıllarda yüzde 50’yi aşan aidat zamları ve denetimsiz site yönetimleri nedeniyle artan şikâyetler sonrası yeni bir mevzuat çalışması hazırlandı. Düzenlemenin Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Mevcut uygulamada site yönetimlerinin aidat belirleme konusunda herhangi bir üst sınırı bulunmazken, yeni düzenlemeyle bu durum değişiyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, aidat artışlarına yasal bir çerçeve getirilecek.

AİDAT ZAMLARINA ÜST SINIR GELİYOR

Hazırlanan taslağa göre site yöneticileri yıl başında aidatlarda yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapabilecek. Bu oranın üzerinde bir artış yapılması halinde, yeni aidat tutarının kesinleşmesi için en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

Toplantılarda karar alınabilmesi için ilk oturumda kat maliklerinin yüzde 50 artı 1 çoğunluğunun sağlanması gerekecek. Bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda katılanların çoğunluğuyla alınan karar geçerli sayılacak.

YÖNETİM PLANLARINDA KARAR ALMA KOLAYLAŞIYOR

Toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesine ilişkin çoğunluk şartı da yeniden düzenleniyor. Mevcut durumda 5’te 4 olan çoğunluk oranı, 3’te 2’ye düşürülecek. Bu değişiklikle site yönetimlerinde yaşanan karar alma tıkanıklıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DENETİM GELİYOR

“Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı” kapsamında site yönetim hizmeti veren şirketler de sıkı denetime alınacak. Bu şirketler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetimine tabi olacak, kapasitelerine göre belgelendirilecek ve kayıt altına alınacak.

Ayrıca şirket temsilcileri, tesis yöneticileri ve denetçilerin belirli aralıklarla eğitim alması zorunlu hale gelecek. Yetkilendirilmiş denetçiler tarafından şirketler ve sundukları hizmetler yılda en az bir kez denetlenecek.

SINIRI AŞAN ZAMLAR NE OLACAK?

Yeni düzenleme ev sahibi ve kiracı ayrımı olmaksızın tüm site sakinlerini kapsıyor. Geçmişte aidatları yüksek oranlarda artırılan vatandaşlar için ise belirsizlik sürüyor. Uzmanlara göre düzenlemenin yürürlük tarihi kanunun Meclis’ten geçmesiyle netleşecek ve geriye dönük uygulanmama ihtimali bulunuyor.

Ancak danışma kurulunun kamuoyundan gelecek talepleri dikkate alarak düzenlemenin yıl başından itibaren geçerli olmasına karar vermesi halinde, yüksek zamlarla karşı karşıya kalan site sakinlerinin taleplerinin değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi