İşte Maduro’ya İhanet Eden Kişi

Öncelikle bir tespit yapalım. Operasyonla ilgili en büyük yanılgılardan biri, Amerikan askerlerinin Başkanlık Sarayı Miraflores’e indiği yönündeydi. Oysa Kolombiya ve İspanyol basınındaki detaylı anlatımlar, asıl hedefin Caracas’ın güneyindeki devasa askeri kompleks Fuerte Tiuna olduğunu ortaya koydu. Yani Maduro evinde değil devasa bir kale kışlanın içinde kalıyordu.

Fuerte Tiuna, sadece bir kışla değil, Savunma Bakanlığı’nın, Askeri Yüksek Komuta’nın ve devlet başkanının fiili ikametgâhının bulunduğu, “şehir içinde şehir” olarak tanımlanan bir kale. Maduro ve eşi Cilia Flores, güvenlik gerekçesiyle Miraflores Sarayı yerine, bu kompleks içindeki, sığınakları ve kaçış tünelleri bulunan özel bir konuta yerleşmişti.

Amerikan kuvvetleri, Fuerte Tiuna’nın katmanlı savunmasını aşmak için “dikey kuşatma” taktiğini kullandı.

Görgü tanıkları ve yerel raporlara göre:

02.00 suları: La Carlota Hava Üssü ve La Guaira’daki askeri tesislerde dikkat dağıtıcı ve hava savunma bastırma amaçlı patlamalar duyuldu. Bu, Venezuela hava kuvvetlerinin kalkış yapmasını engellemek içindi.

02.15–02.30: Amerikan Ordusu’nun elit 160. Özel Harekat Havacılık Alayı’na (Night Stalkers) ait, gece uçuşu ve sessiz operasyon kabiliyeti yüksek MH-47 Chinook ve MH-60 Black Hawk helikopterleri, Fuerte Tiuna üzerinde belirdi.

İniş: Helikopterler, karartmanın sağladığı karanlıkta, doğrudan Fuerte Tiuna içindeki devlet başkanı konutunun bahçesine veya çatısına “hızlı ip” (fast-rope) tekniğiyle veya doğrudan iniş yaparak sızdı.

Bu aşamada, Fuerte Tiuna gibi binlerce askerin bulunduğu bir üssün içine inilebilmesi, sadece teknolojik üstünlükle değil, ancak iç savunma halkalarının pasifize edilmesiyle açıklanabilir. Yani ihanet vardı.

Dünyanın en güçlü ordusu için bile olsa, egemen bir devletin en korunaklı askeri üssüne, ciddi bir direnişle karşılaşmadan inip devlet başkanını almak, içeriden bir “kapı açılmadan” mümkün değil.

Tüm oklar, yıllardır Venezuela ordusunun (FANB) en tepesindeki isim olan, Savunma Bakanı Vladimir Padrino López’i işaret ediyor. Padrino López, Chavez döneminden beri ordunun kilit ismi oldu, sayısız darbe girişimini bastırdı ve Maduro’nun “sadık kalkanı” olarak tanındı. Ancak, 3 Ocak gecesi yaşananlar, bu sadakatin bir noktada kırıldığını veya satıldığını gösterdi.

2019’daki başarısız darbe girişimi sırasında, Amerikan yetkililerinin Padrino López ile doğrudan temas kurmaya çalıştığı ve ona muhalif lider Guaidó’yu tanıması karşılığında “yaptırımların kaldırılması” teklifinde bulunduğu bilinen bir gerçek. O dönemde teklifi reddeden Padrino’nun, 2026 yılına gelindiğinde, rejimin ekonomik çöküşü ve artan Amerikan baskısı karşısında “kurumsal bekayı” şahsi sadakate tercih ettiği düşünülüyor.

“Ateş açmayın emri” kimden?

Fuerte Tiuna’ya yaklaşan Amerikan helikopterlerine ateş açılmaması, ancak Savunma Bakanı veya Stratejik Operasyonel Komutan düzeyinde verilecek bir “ateş kes” veya “stand-down” (hareketsiz kalma) emriyle mümkün. Padrino López’in operasyon sonrası hayatta kalması ve tutuklanmaması, onun bu geçiş sürecinin mimarlarından biri olduğu tezini güçlendiriyor.

ABD’nin Padrino López ve ailesi hakkında hazırladığı uyuşturucu kaçakçılığı iddianameleri, onu bir köşeye sıkıştırmıştı. Bir “anlaşma” kapsamında, kendisinin ve ailesinin güvenliği karşılığında Maduro’yu feda etmiş olması, Latin Amerika siyasi tarihinde sık rastlanan bir senaryo niteliğinde.

İhanetin sadece Venezuela tarafından gelmediği, aynı zamanda ülkedeki Rus askeri varlığının da büyük bir zafiyet gösterdiği anlaşılıyor. Venezuela hava sahası, Rusya tarafından tedarik edilen S-300VM, Buk-M2E ve Pechora-2M füzeleriyle korunmaktaydı. Bu sistemlerin başında Rus askeri danışmanlar bulunuyordu.

Ruslar: Teknolojik yetersizlik mi? İhanet mi?

Ukrayna ve Suriye sahalarında tecrübe kazanmış ünlü Rus General Oleg Leontievich Makarevich’in Venezuela’daki “Ekvator Görev Gücü”nün başında olduğu ve hava savunma, İHA ve özel kuvvetler eğitimini yönettiği biliniyor.

Amerikan helikopterlerinin Caracas semalarında cirit atarken S-300 bataryalarının sessiz kalması, Rus askeri teknolojisi ve doktrini için büyük bir prestij kaybı. Bu durum iki ihtimali gündeme getiriyor.

Ya, Amerikan elektronik harp sistemleri, Rus radarlarını tamamen kör etti. Ya da, Rus danışman ekibinin içine sızan CIA unsurları savunma kodları ve radar frekanslarını Amerikalılara sızdırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın “aşırı şok” ifadesi, bu başarısızlığın Moskova’da yarattığı depremin boyutunu gösteriyor. Rusya, stratejik bir müttefikini daha koruyamadı, arka bahçesindeki bir kalesini kaybetti.

Hele Çin. O da Rusya ile benzer durumda. Muhtemelen şimdi kredi karşılığı petrol anlaşmasının sürüp sürmeyeceğini düşünüyorlar.