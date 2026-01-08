Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınan Şarkıcı Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmaları kapsamında önceki hafta gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Tilki Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş saç ve kan örneği vermişti.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Tilki’nin uyuşturucu raporu savcılığa ulaştı. Rapora göre Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıkarken ‘esrar’ kullandığı tespit edildi.

Kaynak: İHA