Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği veren Aleyna Tilki'nin sonucu açıklandı. Şarkıcının test sonucu pozitif çıktı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınan Şarkıcı Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmaları kapsamında önceki hafta gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Tilki Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş saç ve kan örneği vermişti.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Tilki’nin uyuşturucu raporu savcılığa ulaştı. Rapora göre Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıkarken ‘esrar’ kullandığı tespit edildi.

Kaynak: İHA

Aleyna Tilki
