Uyuşturucu Testini Atlatmanın Tek Yolu: İçmemek

Şimdi size eğer bir tanıdığınızın böyle bir illet ile bağlantısı varsa çok önemli bir yazı hazırladım. Başlarını belaya sokacak uyuşturucu testlerinden kurtulmanın en emin yolunu anlatacağım. Üstelik yüzde bin garanti.

Uyuşturucu testlerinin en yaygın türü idrar üzerinden yapılan. İdrar testleri, tarihsel olarak en çok başvurulan uyuşturucu tarama yöntemi. Vücuda alınan ilaçlar ve uyuşturucular, karaciğerde metabolize edilerek suda daha çözünür hale getirilir. Böbrekler, kanı filtrelerken bu metabolitleri idrara geçirir. Dolayısıyla idrar testi, genellikle ana maddenin kendisinden ziyade, vücudun o maddeyi işledikten sonra oluşturduğu metabolitleri arar. Çoğu madde için tespit süresi 2 ila 7 gün arasındadır. Ancak bir diğer daha yaygın yasadışı uyuşturucunun etken maddesi yağda çözündüğü için vücutta 30 günden fazla kalır.

Kan testinin uyuşturucu tespitindeki adı ise anlamlı: “Altın standart”

Malum, kan, maddeyi dokulara ve beyne taşıyan ana araç. Kanda bir maddenin bulunması, o kişinin test anında maddenin etkisi altında olduğunun en güçlü kanıtı.

Kan testinin tespit penceresi oldukça dar. Maddeler hızla dokulara dağıldığı için, kullanımın üzerinden birkaç saat ila 1-2 gün geçtikten sonra kanda tespit edilemez hale geliyor.

Tükürük testleri ise bir başka yöntem. Tükürük bezleri, kandan ilaçların süzgeci görevi görür. Tükürükteki madde konsantrasyonu, kandaki serbest madde konsantrasyonuyla yüksek bağlantı gösterir. Yani tükürükte varsa kanda da vardır.

Tespit penceresi genellikle 5 dakika ile 48 saat arasında yer alır.

Saç analizi ise uzun vadeli yasaklı madde kullanım zamanını ortaya koyan tek güvenilir yöntem. İdrar ve kanın aksine, saç bir "kara kutu" gibi çalışır ve geçmiş aylara ait kullanım bilgisini saklar.

Maddeler, kan dolaşımı yoluyla saça ulaşır ve burada büyüyen saç hücresinin içine hapsolur. Saç hücresi olgunlaşıp sertleştiğinde madde saçın protein yapısının içine kilitlenir. Saç deriden dışarı çıkıp uzadıkça, bu madde kaydı da beraberinde uzar.

Standart bir saç testi, kafa derisinden itibaren alınan 3.9 cm'lik saç telini analiz eder. İnsan saçı ayda ortalama 1-1.3 cm uzadığı için, bu uzunluk yaklaşık 90 günlük bir geçmişi temsil eder. Ancak saç yeterince uzunsa, segmentlere ayrılarak 1 yıl öncesine kadar analiz yapılabilir.

Diyeceksiniz ki, “Ya kel ise. Veya kafasını kazıtırsa.” Saçın olmadığı veya kazıtıldığı durumlarda tırnak analizi devreye girer. Tırnaklar da keratinden oluşur ancak daha kalın bir yapıya sahiptir ve biyomarkerları daha uzun süre saklayabilir. Tırnak testleri, 6 aydan 12 aya kadar uzanan bir tespit penceresi sunar.

Vücüdun başka yerlerinden de kıllar alınabilir. Ancak bu kılların uzama süresi tam bilinmediğinden zaman derinliği oluşturulamaz. Yani uyuşturucu kullanımı belirlenir ancak ne kadar önce olduğu tespit edilemez.

Kısacası eğer o tanıdığınız uyuşturucu kullanıyor ise testlerden kurtulmasının imkanı yoktur. Kafasını kazıtsa, tırnaklarını söktürmesi lazım gelir. Tırnakları söktürse bütün vücudunu tıraşlaması. O da zaten “Ben yasak madde kullanıyorum” demenin bir başka hali. Başta da dediğim gibi, en iyi yöntem hiç kullanmamak.

