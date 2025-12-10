Bazen Bir Puro Sadece Purodur

Her taşın altında bir şey arayanlar ile her kapının ardında gölge kovalayanlar bir araya gelse 'Olsaydı' ile 'Bulsaydı' çıkardı. Komplo teorisi konuşmak hele uydurmak güzel de, maalesef gerçeklerden koparıyor. Göz önündeki doğruları yok ediyor.

Hatice Turhan

Hatice Turhan



Başlıktaki söz Sigmund Freud’a atfedilir. Puro bağımlısı olan ve bundan dolayı da ölen Freud’a en sık sorulan soruymuş bu.

Freud, hayatı boyunca koyu bir puro tiryakisiydi (Günde yaklaşık 20 puro içtiği söylenir). Bir konferans sırasında veya öğrencileriyle yaptığı bir sohbet esnasında, öğrencilerinden biri Freud’un sürekli puro içmesinin altında yatan bilinçaltı sebebi sorgular ve bunun fallik bir saplantı olup olmadığını sorar. Freud ise dumanı üfleyerek o meşhur cevabı verir: "Sevgili dostum, bazen bir puro, sadece bir purodur."

Psikanalizin babası olan ve neredeyse her nesneyi veya davranışı bilinçaltı dürtülerle açıklayan birinden bu cümleyi duymak, ironik ve düşündürücü.

Aslında kastedilen: "Yeter artık, her şeyin altında bir anlam aramayın" demektir. Bazen nesneler veya olaylar, sadece göründükleri gibidir. Her olayın ardında derin ve zamanlaması manidar bir saklı gerçeklik yatmaz. Hayatın pratik ve basit gerçekleri de vardır.

Geçmişte bir istihbaratçı kimi olaylarda nasıl bir düşünme yöntemi uyguladıklarını anlatmıştı. Ona göre bir sorunun birden çok açıklaması var ise doğru olan en yalın olandı. En akla yatkın olan doğru çıkardı.

'Bu yazıyı niye yazdın?' derseniz. Eskiden de biraz vardı ama bu sosyal medya çıkalı beri herkes komplo teorisyeni oldu maaşallah. Çay ocağında çalışan ocakçıdan, işsiz ev gencine kadar herkes bir istihbarat uzmanı ki sormayın. Sanırsınız dünyayı çözmüşler.

Maalesef kelli felli gazeteciler de onlarla yarışıyor. Sebebi ise basit. Halk bu denli teori üretip dikkat çekiyor ise onların daha da çok dikkat toplaması gerekir. Sonra işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Halbuki çocuğu zaman işler ve olaylar çok basittir.

Gerçek bilgiye ulaşamayınca kendileri uyduruveriyor. Öyle ya bilgiye ulaşmak çaba ister. Olguları uyduramazsın. Ama iş lafa geldi mi, yorum adı altında uydur uydurabildiğin kadar. Sonuna da sihirli bir cümle ekle: “Kamuoyunda tepki topladı.”

Bu yazıdan çıkan sonuç ise şu olmalı bana göre: Komplo teorilerine itibar etmeyin ve tütün ürünleri öldürür sakın kullanmayın.

