MASAK'tan 'Mert Hakan Yandaş' Raporu: Para Trafiği, Oynanan Kuponlar, Yazışmalar...

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, bahis soruşturmasının 2. dalgasında gözaltına alındı ve tutuklandı. Yandaş hakkında MASAK’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği rapora Gerçek Gündem ulaştı.

Rapora göre Yandaş’ın, kendi hesapları arasındaki işlemler hariç tutularak yapılan incelemede, 2017 yılı sonrasında hesabına 204 milyon TL giriş, 207 milyon TL ise para çıkışı olduğu tespit edildi. Yandaş’ın, telefonundan ise Fenerbahçe kongre üyesi olan Ersan Dikmen ile hazırladıkları kuponlara dair yazışmalar çıktı.

YASAL BAHİS PLATFORMLARINA YAPILAN İŞLEMLER

Raporda Yandaş’ın yasal bahis platformlarıyla bağlantılı işlemleri de listelendi. Buna göre Yandaş, 14 Mart 2017 – 05 Mart 2022 arasında Bilyoner isimli sitede 676 işlem gerçekleştirdi. Bu işlemler kapsamında toplam 115 bin 317 TL yatırdı.

Yandaş’ın ayrıca 2017 ve 2019 yılları arasında yaptığı 17 işlemde toplam 42 bin 250 TL çektiği belirlendi. Raporda, 2016 – 2019 arasında 1.006 farklı kupon ID’sine ait bahis oynandığı bilgisi de yer aldı.

ERSEN DİKMEN İLE 4,4 MİLYON TL’LİK TRAFİK

Raporda Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen arasındaki para trafiği dikkat çekti. Buna göre Yandaş’ın, 2021 – 2025 arasında Dikmen’e toplam 4 milyon 453 bin TL gönderdiği, Dikmen’in ise bu tutarların tamamını kısa süre içinde Bilyoner hesabına aktardığı görüldü.

Ayrıca Dikmen’in, eş zamanlı olarak Nesine ve Misli gibi diğer yasal bahis platformlarına da benzer tutarlarda transferler gerçekleştirdiği belirlendi.

MASAK, bu işlemlerin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesi kapsamında “başkası hesabına işlem yapılmasına rağmen bunun beyan edilmemesi” niteliği taşıyabileceğine işaret etti.

FENERBAHÇE MAÇLARINA OYNANAN KUPONLAR

Raporda, Ersen Dikmen’in Yandaş’tan para almaya başladığı 4 Aralık 2021 sonrasında Bilyoner üzerinden çok sayıda kupon oynadığı, bunların içinde Fenerbahçe maçlarının da bulunduğu ifade edildi.

Özellikle şu kuponların dikkat çekici olduğu belirtildi:

“Oyuncu özel kombosu: İsmail Yüksek en az 3 faul yapar”

“İsmail Yüksek kart görür”

Rapora göre bu kuponların kazanç sağladığı tespit edildi.

Ayrıca Yandaş’ın dijital materyallerinde yapılan incelemede, Fenerbahçe maçlarına yönelik oynanmış bahis kuponu görselleri ile “Betebet” isimli yasa dışı platformda “Sweet Bonanza” adlı casino oyunu oynandığına ilişkin görüntüler de bulundu.

28 KİŞİ İLE TEMAS TESPİTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mert Hakan Yandaş’ın yasa dışı bahis/kumar konusu çerçevesinde 28 gerçek ve tüzel kişi ile temasının bulunduğu belirlendi.