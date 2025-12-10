Mersin'de Silahlı Saldırı! Arkadaşının İş Yerinde Öldürüldü

Mersin'de arkadaşının iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Oğuz Balkış hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Eski Ömerli Mahallesi'nde bir silahlı saldırı meydana geldi. Arkadaşına ait iş yerinin önünde duran Oğuz Balkış (50), yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balkış, yere yığıldı.

Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Balkış, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

