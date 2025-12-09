Disipline Sevk Edilmişti: İhracı İstenen CHP'li Hasan Ufuk Çakır Partisinden İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP yönetimi, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın partiden ihraç edilmesi için süreci başlattı. Çakır, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından “kesin ihraç” istemiyle ve tedbirli olarak Parti Meclisi’ne sevk edildi.

Milletvekili statüsünde olduğu için dosya Parti Meclisi’nde ele alınacak. PM’nin Çakır’ı disiplin kuruluna göndermesi halinde, nihai ihraç kararını disiplin kurulu verecek.

ÇAKIR'DAN İSTİFA KARARI GELDİ

Kararın ardından açıklama yapan Çakır, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi.

NEDEN İHRACI İSTENDİ?

Hasan Ufuk Çakır bir süre önce, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kendisine yönelik iddialar karşısında CHP’li milletvekillerinin sessiz kaldığını belirterek parti grubunu protesto etmişti.

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

1963’te Mersin’de dünyaya gelen Hasan Ufuk Çakır, 1997–2004 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesindeki Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde (AKİB) Şube Müdürü olarak görev yaptı.

