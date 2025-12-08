Aralarında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da Var! Bahis Operasyonunda 29 Kişi İçin Tutuklama Talebi
Aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında ikinci dalga şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan aralarında yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 39 şüphelinin 38'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.
Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Murat Sancak suç gelirlerinin aklanması, diğer şüpheliler ise maç sonuçlarını etkileme (6222 sayılı Kanun) suçlarından tutuklanmaları istemiyle sevk edildi.
10 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ
10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Adli kontrol istemiyle sevk edilenler; Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya, Zorbay Küçük olarak belirtildi.
