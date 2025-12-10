Yozgat'ta Dehşet: Ayrıldığı Eşi ve Kayınpederini Bıçakladı!

Yozgat'ta bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini bıçakladı. Kadının yoğun bakımda tedavisi sürerken, saldırgan ise tutuklandı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyünde bıçaklı saldırı meydana geldi. Y.B. isimli erkek, kayınpederinin evine giderek boşanma aşamasında olduğu eşi A.B'yi görmek istedi. Evin çevresinde dolaşan Y.B. kapıları yumrukladı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALADI

Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Y.B. kaçmaya çalışan eşini kovalayıp yakaladı. Y.B. üzerindeki bıçakla eşini boğazından ve sırtından bıçakladı, kayınpederi Y.K'yi de yaraladı. Bu anlar evin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Y.B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

