Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi İçin Karar: Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul etmek veya Bulundurmak’ ya da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan soruşturma kapsamında 8 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildiği, Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Gözaltına alınması sonrası Mehmet Akif Ersoy, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldı.



Habertürk'ten yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA