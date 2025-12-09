Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi İçin Karar: Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Gözaltına Alındı

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi İçin Karar: Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul etmek veya Bulundurmak’ ya da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan soruşturma kapsamında 8 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildiği, Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Gözaltına alınması sonrası Mehmet Akif Ersoy, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldı.

Habertürk'ten yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Güllü'nün Kızı Harekete Geçti: 8 Kişiye Suç DuyurusuGüllü'nün Kızı Harekete Geçti: 8 Kişiye Suç DuyurusuGüncel
Ömer Çelik'ten 'Bahis' Çıkışı! 'Planımız Hazır'Ömer Çelik'ten 'Bahis' Çıkışı! 'Planımız Hazır'Siyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
Mehmet Akif Ersoy Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
19 Yaşındaki Genç 3 Gündür Kayıp! 19 Yaşındaki Genç 3 Gündür Kayıp!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Güllü'nün Kızı Harekete Geçti: 8 Kişiye Suç Duyurusu Güllü'nün Kızı Harekete Geçti: 8 Kişiye Suç Duyurusu
ÇOK OKUNANLAR
Disipline Sevk Edilmişti: İhracı İstenen CHP'li Hasan Ufuk Çakır Partisinden İstifa Etti İhracı İstenen CHP'li Vekil Partisinden İstifa Etti
İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı
Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın
Genç Polis Memurunu Öldürmüşlerdi... Evlerinde Çıkanlar Dehşete Düşürdü Genç Polis Memurunu Öldürmüşlerdi... Evlerinde Çıkanlar Dehşete Düşürdü
Türk Futbolunda 'Bahis' Depremi! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Kritik Açıklamalar 'Girdiğimiz Yoldan Geri Dönmeyeceğiz, Suçlar Örtbas Edildi'