Allah'ım Ne Vahşi Oluyor Bu Çocuklar!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Erkek Lisesi haberini okurken kafamda çınladı bu kelimeler. Ailelerinin birtaneleri. Çalışkan mı çalışkanlar. Ancak kendilerini dünyanın merkezi sanacak kadar da cahiller.



Anlaşılan okulda bir akran şiddeti söz konusu. Ancak perde arkasında cinsel tacize varan olaylar çıkıyor.



Ne olmuş, ne bitmiş. Onu haberlerden takip edersiniz. Benim diyeceğim: Bu olayda kimin adı geçerse geçsin hepsi pişman olacak. Hepsi hayat boyu dert taşıyacak. Kız arkadaşları hakkında edepsiz-hayasız yazışmalar yapanlar da, bunu fark edip yönetime haber vermek yerine onları köşeye sıkıştıranlar da.



Milyonlarca çocuğun girmek için çırpındığı bir okulda olan bu. Aileler muhtemel perişan. Neye yansınlar, evlatlarının aptallığına mı, bundan sonra yaşayacaklarına mı?



Bu işte sorumlu kim? Muhtemel okul yönetimi. Öyle ya, sorumlu ben olacak değilim ya? Şimdi anlaşılan okul yönetimi ve mezunlar derneği falan olayı yavaşça örtbas etmeye çalışıyorlar. Tamam köklü ve önemli bir okul. Tamam adı lekelenmesin. Ancak başka herhangi bir lisede olduğunda neler yapılıyorsa yine o yapılmalı. Sorumlular hesap vermeli.