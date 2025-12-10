SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak

SGK’nın yeni kararıyla aynı reçetede uzak ve yakın gözlük yazılan hastalar, çok odaklı gözlüğe ücretsiz kavuşacak. Düzenleme 5 iş günü içinde yürürlüğe giriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren düzenlemeye göre, artık aynı reçetede hem uzak hem de yakın gözlük ihtiyacı bulunan hastalar, diledikleri takdirde çok odaklı (multifokal) gözlük kullanabilecek ve bu gözlüklerin bedeli SGK tarafından karşılanacak. Uygulama, 5 iş günü içinde geçerli olacak.

TEK REÇETEYLE ÇOK ODAKLI GÖZLÜK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Göz hastalıkları uzmanları ya da ihtisas yapan hekimler tarafından uzak ve yakın gözlük için aynı reçetenin düzenlenmesi yeterli olacak. Böyle bir durumda vatandaş ek işlem yaptırmadan çok odaklı gözlük talep edebilecek. Yeni reçeteye gerek duyulmadan, ödemeyi SGK üstlenecek.

18 YAŞ ALTI İÇİN KURALLAR FARKLI

Düzenlede çocuklar ve gençler için ayrı bir uygulama belirlendi. 18 yaş altındaki hastalarda gözlükler, reçetede belirtilen şekilde temin edilmek zorunda olacak. Bu yaş grubu için hasta talebi doğrultusunda çok odaklı gözlük seçeneği sunulmayacak.

YURT DIŞI TEDAVİ RAPORLARINDA NETLEŞME

Tebliğ kapsamında, doku ve organ nakli gibi yurt dışında yapılması planlanan tedaviler için sağlık kurulu raporlarının hangi hastanelerde hazırlanacağı ve nasıl onaylanacağına ilişkin usuller de yeniden düzenlendi. Böylece sürecin daha hızlı ve net işlemesi hedefleniyor.

MALZEME LİSTELERİ VE ÜCRET ÜST SINIRLARI GÜNCELLENDİ

Ayakta tedavi işlemlerinden bazı cerrahi uygulamalara kadar birçok kalemde kullanılan tıbbi malzemelerin listelerinde güncellemeye gidildi. Ayrıca çeşitli sağlık hizmetlerinde uygulanan ücret üst sınırları yükseltildi.

KADEMELİ GEÇİŞ BAŞLIYOR

Değişikliklerin bir bölümü Resmî Gazete’de yayımlandığı anda yürürlüğe girdi. Gözlük ödemelerine ilişkin önemli düzenleme ise yayım tarihinden itibaren 5 iş günü sonra uygulanmaya başlayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
