Ahmet Çakar Neden Gözaltına Alındı? Para Trafiğini Seyhan Avşar Açıklıyor

Futbolun sadece sahada değil, saha dışında da kirli bir trafikten beslendiği artık kimseyi şaşırtmıyor. Yine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturmasında eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’ın adının geçmesi, kamuoyunda farklı bir yankı yarattı. Çünkü Çakar, yıllardır ekranlarda “temiz futbol” söyleminin en yüksek seslilerinden biri olarak biliniyordu.

Gözaltına alınması sağlık sorunları nedeniyle kısa sürede kaldırıldı; fakat asıl tartışmayı doğuran, soruşturma dosyasına giren MASAK raporu oldu. Rapordaki rakamlar, yalnızca parasal büyüklüğü değil, ilişkiler ağının genişliğini de ortaya koyan türden.

Çakar’a dair MASAK’ın tespitini ilk kez burada okuyacaksınız.

MASAK raporuna göre; Çakar’ın hesabına 2017’den bu yana 60 milyon 972 bin 890 TL tutarında para girişi olmuş. Yine aynı dönemde 58 milyon 269 bin 147 TL tutarında para çıkışı var. Dahası, bu işlemler “kendi hesapları arasındaki hareketler” hariç tutulmuş hâli.

Yine rapora göre Çakar’ın, bahis oynadığı belirtilen 17 gerçek ve tüzel kişiyle para ilişkisi bulunuyor. Yasal bahis şirketi Misli’ye 2017’den 2025’e kadar 1.830 işlemde toplam 16 milyon 978 bin 959 TL göndermiş; aynı şirketten 3 milyon 354 bin 576 TL geri almış. Sadece bu bile yoğun bir bahis trafiğine işaret ediyor.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre; Çakar’ın, 2004 yılında İngiltere'de kurulu “William Hill Online” ve “Eurobet” isimli bahis sitelerine kredi kartından para transferlerinin bulunduğu, Çakar’ın kupon bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı tespit edilmiş. Sosyal medya paylaşımları da dosyada yer alıyor. Bilyoner verilerine bakıldığında ise; Çakar’ın üyeliğinin bulunduğu ve 2017 – 2019 yılları arasında yaklaşık 932 farklı ID numaralı kupon bilgisi olduğu tespit edilmiş.

Peki bu ne demek? Şu demek: Türkiye’de futbolun en çok konuşan isimlerinden birinin, bahis piyasasında ciddi bir aktör olabileceğine dair iddialar artık yalnızca söylenti olmaktan çıkıyor; belgeli, rakamlı bir soruşturmanın konusu hâline geliyor.

Asıl çarpıcı bölüm ise Ahmet Çakar’ın eşi Arzu Çakar’la ilgili tespitler. Arzu Çakar’ın hesaplarında da benzer bir yoğunluk var: 4.759 işlemde 60 milyon 376 bin 426 TL giriş, 1.437 işlemde 47 milyon 130 bin 667 TL çıkış. Üstelik kayıtlara göre bahis bağlantılı 6 kişi ile para trafiği görülüyor.

Bir hanenin iki bireyinin de bu kadar büyük hacimli finansal işlemler içinde yer alması, meseleyi kişisel bir alışkanlığın ötesine taşıyor. Bu durumda soru şu: Bu para trafiğinin kaynağı ne? Bahis, yalnızca bir “oyun” olarak mı kaldı, yoksa bir ağın finansal ortasında mıyız?

Bu dosya bize futbolun arka sokaklarında dolaşan paranın ne kadar büyüdüğünü ve bu paranın hangi kanallardan aktığını gösteriyor. Temiz futbol söylemini ağızdan çıkarmak kolay; asıl mesele, o sözlerin kendi hayat pratiğiyle çelişip çelişmediği.

Soruşturma sonuçlanana kadar kimseyi peşinen suçlu ilan etmek doğru değil. Fakat ortada yanıt bekleyen sorular olduğu da inkâr edilemez.