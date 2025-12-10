52 İlde Dev Operasyon! 179 Gözaltı

52 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı.️

52 İlde Dev Operasyon! 179 Gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını duyurdu..

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerince tefecilik ve dolandırıcılık suçları ile mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını, şüpheliler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini ifade eden Yerlikaya,"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, 6114 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Tefecilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ali Yerlikaya Operasyon
