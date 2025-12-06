Amerika 2025’te Uzaylıların Varlığını Kabul Eder mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bahis öyle bir bela ki, adeta salgın hastalık gibi. Herkesin elinde. Sanki herkes birer Nostradamus. Yasal olanı var, yasadışı olanı da. Tüm güvenlik birimleri yasadışı olanı ile mücadele etmeye çalışıyor. Birbiri ardına operasyonlar yapılıyor. Gün geçmiyor ki bir ünlü gözaltına alınmasın.

Son olarak ortaya çıktı ki kimi profesyonel futbolcular ve spor kulübü yöneticileri de bu işin içinde. Hele hakemler. Onlar da var mevzu miktarda. Karşılaşma sonuçları manipülasyonu artık neredeyse sıradan hale gelmiş.

Ancak şimdilerde karşıma çıkan bir iddia türü neredeyse bizimkileri rahmet okutacak nitelikte. Dünya çapında kimi internet siteleri özellikle bu konuda çalışıyor.

Üzerine iddia girilmeyen konu ve olay yok gibi. Allah’tan Türkiye’de “Şimdilik” oynanmıyor veya yaygın değil.

Mesela nelere bahis oynana biliyor? Sıkı durum küçük dilinizi yutacaksınız.

Rusya, Pokrovsk bölgesinin tamamını ay sonuna kadar alır mı?

Maduro mart sonuna kadar görevden ayrılır mı?

Trump, FED başkanını açıklar mı?

Elon Musk’ın bugün atacağı tweet sayısı nedir?

Warner Bros’u kim alır? (Yazarın notu: Netflix aldı)

Amerika-Venezuela hangi tarihte askeri çatışmaya girer?

2025’in en çok gişe hasılatı yapan filmi hangisi olur?

Honduras başkanlık seçimini kim kazanır?

Zelenskiy ile Putin nerede buluşur?

İsrail, Lübnan’ı hangi tarihte vurur?

Hollanda hükümet koalisyonu hangi partilerden oluşur?

5 Aralık’ta Londra’daki en yüksek hava sıcaklığı ne olur?

2025’de Amerika uzaylıların varlığını kabul eder mi?

Zelenskiy Aralık sonuna kadar başkanlıktan alınır mı?

30 Haziran’a kadar 7.0’ın üzerinde kaç deprem olur.

Trump Epstein belgelerini 31 Aralık’a kadar yayınlar mı?

Bitcoin yılbaşına kadar 120 bin doları bulur mu?

Bu ve bunun gibi yüzlerce konu internet üzerinden bahis topluyor. Dediğim gibi bahis bir bela. Ancak görünen o ki, yalnızca bizim belamız da değil. Dünya çapında bir pandemi.