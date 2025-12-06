Amerika 2025’te Uzaylıların Varlığını Kabul Eder mi?

Bu bir bahis başlığı. Bizdeki gibi hakem, futbolcu ayarlayıp şike yapmak gibisinden değil. İnternet üzerinde yüzlerce abuk - subuk konuda bahse girilebiliyor. Bazı konular ise tüyler ürpertiyor.

Son Güncelleme:
Hatice Turhan

Hatice Turhan

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bahis öyle bir bela ki, adeta salgın hastalık gibi. Herkesin elinde. Sanki herkes birer Nostradamus. Yasal olanı var, yasadışı olanı da. Tüm güvenlik birimleri yasadışı olanı ile mücadele etmeye çalışıyor. Birbiri ardına operasyonlar yapılıyor. Gün geçmiyor ki bir ünlü gözaltına alınmasın.

Son olarak ortaya çıktı ki kimi profesyonel futbolcular ve spor kulübü yöneticileri de bu işin içinde. Hele hakemler. Onlar da var mevzu miktarda. Karşılaşma sonuçları manipülasyonu artık neredeyse sıradan hale gelmiş.

Ancak şimdilerde karşıma çıkan bir iddia türü neredeyse bizimkileri rahmet okutacak nitelikte. Dünya çapında kimi internet siteleri özellikle bu konuda çalışıyor.

Üzerine iddia girilmeyen konu ve olay yok gibi. Allah’tan Türkiye’de “Şimdilik” oynanmıyor veya yaygın değil.

Mesela nelere bahis oynana biliyor? Sıkı durum küçük dilinizi yutacaksınız.

Rusya, Pokrovsk bölgesinin tamamını ay sonuna kadar alır mı?

Maduro mart sonuna kadar görevden ayrılır mı?

Trump, FED başkanını açıklar mı?

Elon Musk’ın bugün atacağı tweet sayısı nedir?

Warner Bros’u kim alır? (Yazarın notu: Netflix aldı)

Amerika-Venezuela hangi tarihte askeri çatışmaya girer?

2025’in en çok gişe hasılatı yapan filmi hangisi olur?

Honduras başkanlık seçimini kim kazanır?

Zelenskiy ile Putin nerede buluşur?

İsrail, Lübnan’ı hangi tarihte vurur?

Hollanda hükümet koalisyonu hangi partilerden oluşur?

5 Aralık’ta Londra’daki en yüksek hava sıcaklığı ne olur?

2025’de Amerika uzaylıların varlığını kabul eder mi?

Zelenskiy Aralık sonuna kadar başkanlıktan alınır mı?

30 Haziran’a kadar 7.0’ın üzerinde kaç deprem olur.

Trump Epstein belgelerini 31 Aralık’a kadar yayınlar mı?

Bitcoin yılbaşına kadar 120 bin doları bulur mu?

Bu ve bunun gibi yüzlerce konu internet üzerinden bahis topluyor. Dediğim gibi bahis bir bela. Ancak görünen o ki, yalnızca bizim belamız da değil. Dünya çapında bir pandemi.

Son Güncelleme:

Hatice Turhan Arşivi

İstanbul İçin Trafik Vergisi Şart 02 Aralık 2025
Düşman Kardeşlerin Yolu Bir Kez Daha İznik'te Kesişti 27 Kasım 2025
Nasıl Ucuz Et Yeriz? 25 Kasım 2025
Bir Aile Yok Oldu, Bir Dünya Yok Oluyor 19 Kasım 2025
Gıda Hilesi Nitelikli Dolandırıcılık Sayılsın 17 Kasım 2025
Abacı Gitti ve Bir Devir Bitti 13 Kasım 2025
Hatice Turhan Tüm Yazıları
Yazarlar
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Ateşin ve Hafızanın Sofrası
Neşe Doster
Neşe Doster Seçme ve Seçilme Hakkı Kazanımımızın 91. Yılındayız…
Mete Yolaş
Mete Yolaş TMMOB Seçimleri Neden Sadece Mühendisleri Değil, Tüm Halkı İlgilendiriyor?
Seyhan Avşar
Seyhan Avşar Oğuz Aci’nin Babası, Cihantimur Ailesiyle Anlaşan Gelinine Dava Açtı
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Kilo, Stres, Uyku: Sağlığın Komuta Merkezi Bağırsak Mikrobiyotası
ÇOK OKUNANLAR
Şener Üşümezsoy 'Riskli' Hattı Anlattı: Marmara'yı Deprem Bekliyor mu? Şener Üşümezsoy 'Riskli' Hattı Anlattı: Marmara'yı Ne Bekliyor?
Isparta'da Vahşet! Yanan Aracın Yanında Başsız Ceset Bulundu Isparta'da Vahşet! Yanan Aracın Yanında Başsız Ceset Bulundu
Bakan Tunç'tan '11. Yargı Paketi' Mesajı Bakan Tunç'tan '11. Yargı Paketi' Mesajı
CHP'nin Kurultay İptal Davası Hakkında Flaş Gelişme CHP'nin Kurultay İptal Davası Hakkında Flaş Gelişme
3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı 3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı