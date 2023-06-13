Hak yenir ama hazmedilmez: Yusuf Tekin’in projesi “Proje Okulları”

6528 sayılı Kanun (Dershaneler Kanunu) ile Proje Okullarının yönetici ve öğretmenlerinin atama yetkisi doğrudan Milli Eğitim Bakanına verildi. Bu süreçte, illerdeki en gözde okullar PROJE OKULU yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI dershaneler Kanunu TBMM Eğitim Komisyonunda görüşülürken “Sayıları üçü beşi geçmez” diyerek kamuoyunu ikna etmeye çalışmıştı.

PROJE OKULU NEDİR

14 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6528 sayılı Kanun (Dershaneler Kanunu) ile Proje Okullarının yönetici ve öğretmenlerinin atama yetkisi doğrudan Milli Eğitim Bakanına verildi. Bu süreçte, illerdeki en gözde okullar PROJE OKULU yapıldı. Proje okullarında bir öğretmen en fazla 8 yıl çalışabiliyor.

2014 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama Ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde defalarca değişiklik yapıldı. En son değişiklik 7,7’lik depremden hemen sonra yapıldı. MEB bu okulların yönetici ve öğretmenlerinin atanmasını yine Bakan onayına bağladı.

Nabi Avcı 2014 yılında kanun geçerken proje okullarının sayısı 3-5’i geçmez demişti. Ancak sayıları 2 bini aştı. Ülke genelinde 9.191 resmi lise bulunuyor. Akademik ve fiziki anlamda en iyi liseler proje okulu yapıldı. Bu okullarda çalışan öğretmenlerin neredeyse tamamı başka liselere gönderildi. Şu an bu okullarda çalışan öğretmenlerin ve yöneticilerin neredeyse tamamı yandaş bir sendikaya üye. Proje okullarında en az 8 bin yönetici, 140 bin öğretmen çalışıyor. Başka bir ifade ile yaklaşık 150 bin eğitim çalışanının atamasını Bakan doğrudan kendisi yapıyor. Puan üstünlüğü gibi şartlar aranmıyor. Torpiliniz varsa doğrudan bu kurumlara atanabiliyorsunuz. Öğretmenler dört yıllığına atanıyor. Yöneticiler ise dört yıllığına görevlendiriliyor. Aynı unvanla aynı proje okulunda sekiz yıldan fazla süreyle öğretmen veya yönetici olarak görev yapılamıyor. Ancak yandaşlar buna da çözüm bulmuş. Süresi dolan yönetici öğretmen olarak, öğretmen ise yönetici olarak görevlendirilerek bu okullardaki çalışma sürelerini 16 yıla kadar çıkarıyorlar.

En son yönetmelik değişikliği 8 Şubat Çarşamba günü yapıldı. Yani depremden 2 gün sonra… Sayıları 3-5’i geçmez denilen Proje Okullarının sayısının 2 bini geçmesi ürkütücü bir durumdur. Liselerde çalışan her beş öğretmenden biri Bakan tarafından atanıyor. Bu proje okulları farklı kategoride değerlendirilecekse belli kriterler çerçevesinde atamaların yapılması gerekir.

Bakanlıkta ve yandaş sendikanın şubelerinde atama pazarları oluşturulmuş. Öğretmenler bu okullara atanmak için AKP’li yöneticilerin iki dudağı arasına terkedilmiş.

İçinde bulunduğumuz şu günlerde proje okullarındaki öğretmenler için çanlar çalmaya başladı. Okul müdürüne yanaşan, biat eden öğretmen bu okullarda göreve devam edebiliyor. Bakanlıkta atama borsası kurulmuş. Kimin torpili varsa onlar tercih ediliyor.

Proje okulu diye uydurulan sistem son Müsteşar Yusuf Tekin döneminde yasalaştı. Bu sistemin en baş sorumlusu şimdilerin Milli Eğitim Bakanı koltuğunda oturuyor. Yaklaşık 35 bin öğretmenin yer değişikliğini bir kalemde imzalayacak. Bu imzaları atarken yeni bakanın adaletin herkes için bir gün lazım olacağını hatırlaması gerekir.