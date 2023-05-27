Yarı zehirli, Tunceli’de görüntülendi!

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde Hüseyin Uzun isimli vatandaş tarafından daha çok Orta Doğu ve Orta Asya’da görülen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi.

Bir süre cep telefonu ile görüntülenen yılan, daha sonra gözden kayboldu.

KOCABAŞ YILANI

Yaban hayatı için önemli önemli türlerden olan kocabaş yılanı, yarı zehirli yılan olarak biliniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem