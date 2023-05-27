Sivas'ta ilginç doğa olayı: Görenleri hayrete düşürdü!

Sivas'ın Zara ilçesinde iki bulut arasında beliren hortum görenleri hayrete düşürdü.

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Sivas'ın Zara ilçesine uzaklığı 17 kilometre olan Tepeköy’de dün öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu.

Yağmur ile birlikte nadir olarak görülen hortum meydana geldi.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

İki bulut arasında beliren hortum görenleri hayrete düşürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa süreliğine oluşan hortumda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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