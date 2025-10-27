THY Uçağında Bomba Alarmı! Yaptığı Şaka Pahalıya Patladı! Yolcu Yaka Paça Gözaltına Alındı

THY’nin İstanbul–Batman seferinde “üzerimde bomba var” diyen yolcunun şakası krize neden oldu. Güvenlik güçleri uçağa müdahale etti, yolcu indirilerek gözaltına alındı. Uçak, kontrollerin ardından seferine devam etti.

THY Uçağında Bomba Alarmı! Yaptığı Şaka Pahalıya Patladı! Yolcu Yaka Paça Gözaltına Alındı
İstanbul Havalimanı’nda sabah saatlerinde kalkış hazırlığı yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait Batman seferi uçağında yaşanan bir olay kısa süreli paniğe yol açtı. Uçakta bulunan bir yolcunun, “Sanki üzerimde bomba var” sözleriyle yaptığı şaka, güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

KABİN EKİBİ PİLOTA BİLDİRDİ

Edinilen bilgilere göre, yolcu alımı tamamlanan THY’nin İstanbul–Batman seferi öncesinde bir yolcu, çevresindekilere “Sanki üzerimde bomba var” diyerek espri yaptı. Ancak bu sözler kabin ekibi tarafından ciddiye alındı ve durum derhal kaptan pilota iletildi.

POLİS EKİPLERİ UÇAĞA GİRDİ

Pilotun talebi üzerine güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri uçağa yönlendirildi. Ekipler, şaka yapan yolcuyu uçaktan indirerek sorgulamak üzere aprona götürdü. Yolcu hakkında “kural dışı davranış” kapsamında işlem başlatıldı.

SEFER SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİ

Gerekli güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından THY uçağı, kısa süreli gecikmenin ardından Batman seferini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

