AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor, Metrekareye 30 Kg Yağış Düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı’nın batı ilçeleri ile İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE’DE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara Bölgesi’nde, gece saatlerinde ise İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Ülke genelinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle iç ve batı kesimlerde sıcak ve nemli havanın etkisini artırabilir.

RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Rüzgarın genellikle güney yönlerinden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Karadeniz’in iç bölgelerinde ise kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyinde rüzgarın kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Marmara’da öğleden sonra ve akşam, İzmir ve Manisa çevrelerinde ise gece saatlerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Rüzgarın, özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Karadeniz’in iç bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyinde kuzeybatı yönlü kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle vurgulandı.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), son meteorolojik değerlendirmelere göre hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın pazartesiden itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakmasının öngörüldüğünü duyurdu. Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği belirtildi.

Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor. İstanbul’da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi öngörülürken, çarşambadan itibaren havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi