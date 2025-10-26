Yeni Hafta Yağışla Başlayacak: Tüm Yurtta Etkili Olacak! Meteoroloji Uzmanı İki Güne Dikkat Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu ve yeni haftaya dair hava durumu değerlendirmesinde bulundu.

Macit, pazar günü yağışların doğuya kayacağını belirterek, "Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında yağışların devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Yeni haftayla birlikte yağışların kısa süreliğine yurdu terk edeceğini ifade eden Macit, ardından yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını duyurdu. Uzman isim, pazartesi günü Marmara ve Ege'de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günü yurt geneline yayılmasının beklendiğini söyledi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Macit’in verdiği bilgilere göre, İstanbul’da pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. "Hava sıcaklığı 23 ila 24 derece civarında olacak." diyen Macit, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini aktardı.

Ankara’da pazar günü yağışın sona ereceğini belirten Macit, başkentte pazartesi günü hava sıcaklığının 23 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

İzmir’de ise yeni haftada hava sıcaklıklarının 24 ila 26 derece arasında olacağı ifade edildi.

BUGÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

SICAKLIK VE RÜZGAR UYARISI

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40–60 km/s) eseceği bildirildi.

Meteoroloji, hem kuvvetli yağış hem de rüzgar için vatandaşları ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı bulutlu. Rüzgar batıda kuvvetli esecek.

İstanbul 21°C

Bursa 25°C

Çanakkale 23°C

Kırklareli 22°C

Ege: Parçalı bulutlu.

İzmir 24°C

Denizli 25°C

Muğla 22°C

Afyonkarahisar 21°C

Akdeniz: Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak.

Antalya 25°C

Adana 28°C

Hatay 25°C

Isparta 23°C

İç Anadolu: Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak.

Ankara 18°C

Eskişehir 21°C

Konya 24°C

Sivas 19°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu.

Bolu 20°C

Düzce 22°C

Sinop 23°C

Zonguldak 21°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Samsun 19°C

Trabzon 18°C

Rize 19°C

Amasya 21°C

Doğu Anadolu: Kuzey kesimlerde yağmur, yükseklerde kar.

Erzurum 12°C

Kars 16°C

Malatya 23°C

Van 18°C

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu.

Diyarbakır 26°C

Gaziantep 24°C

Mardin 23°C

Siirt 25°C

Kaynak: Haber Merkezi